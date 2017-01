DJ Shadow i Dizzee Rascal glavni izvođači festivala Outlook

Veliki američki producent DJ Shadow i odličan britanski reper Dizze Rascal glavni su izvođači ovogodišnjeg, desetog po redu festivala Outlook , koji se opet održava u Puli, od 6. do 10. rujna. Festival se opet održava u Areni u Puli, 6. rujna, te na tvrđavi Punta Christo od 7. do 10. rujna.Četverodnevno slavlje soundsystem kulture ujedinjuje mlade talente i istinske legende iz svijeta dubstep, jungle, dub, drum and bass, hip-hop, garage te mnogih drugih glazbenih žanrova. Jaka postava od stotinu izvođača ponovno će tresti kamene zidove tvrđave Punta Christo i Arene u Puli. Osim spomenute dvojice proslavi se pridružuju Wiley, Dawn Penn, Swing Ting, Giggs, The Bug, Calibre, Goldie, LEVELZ, AJ Tracey, Wiley i Madam X. U prodaju su upravo puštene prve ulaznice za koncert otvorenja po cijeni od 240 kuna, a za festivalski dio, koji se održava u Punti Christo, u prodaji još ima regionalnih ulaznica po povoljnijim cijenama od 660 kuna ( ovdje ).Za početak velike proslave i ove godine Outlook festival će na jednu večer preuzeti povijesni pulski amfiteatar, a upravo tamo, u srijedu 6. rujna, kao glavni gost nastupit će ikona grime glazbe Dizzee Rascal, dobitnik Mercury nagrade, koji uskoro objavljuje dugoočekivani novi album. Uz njega tu je i majstor eksperimentalnog hip hopa i elektroničke glazbe, američki DJ i producent DJ Shadow, a nakon velikog uspjeha premijernog koncerta u Londonu, u Arenu stiže 20-člani Outlook Orchestra koji sprema nekoliko iznenađenja.Preko 100 izvođača popet će se dan poslije na tvrđavu Punta Christo, jednu od najslikovitijih festivalskih lokacija na svijetu i dnevnu pozornicu na plaži u kampu Brioni. Grime ekipu ove godine predvode Wiley s Hollow Manom, Giggs, Newham Generals (D Double E and Footsie) i hvaljeni producenti Champion, Spooky i Sir Spyro. Njima se pridružuju MC veterani Flowdan, Riko Dan, Flirta D, Killa P i Lady Chann, te neki novi klinci: AJ Tracey, Big Zuu i Capo Lee. Stiže i cijela Butterz posada: TDQ, Swindle, Elijah & Skilliam.Dub i reggae duboko su ukorijenjeni u same početke Outlook festivala, i svake godine stižu najvažniji predstavnici ovih glazbenih žanrova. Ovo ljeto tako u Pulu stiže izvrstan selektor i dub stručnjak Adrian Sherwood, Gentleman’s Dub Club nastupit će u punom sastavu, kraljica reggae klasika Dawn Penn sa Soom T, Stand High Patrol, Eva Lazarus i Dub Dynasty širit će pozitivne vibracije. Nešto mračniju stranu dub glazbe predstavlja The Bug s izvrsnom vokalisticom iz Izraela Miss Red. Mnogobrojne snažne zvučnike Outlook festivala do maksimuma će iskoristiti dubstep igrači; Commodo, Jack Sparrow, Plastician, Mala i Coki (Digital Mystikz).Outlook svake godine s velikim veseljem ugošćuje i najbitnije predstavnike domaće i regionalne scene, a u prvoj najavi tu su se tako našli Egoless, Filip Motovunski, Digitron, Bamwise, Rahmanee i 207, a u sljedećim mjesecima ta lista će rasti zajedno s novim najavama.Drum’n’bass je nezaobilazan na Outlook festivalu, a njegovi najvažniji predstavnici uvijek se rado odazivaju pozivu da budu dio Outlook festvala. Već i kao dio festivalske obitelji ovog rujna u Pulu stižu Goldie, DJ Marky, LTJ Bukem, Calibre, Kasra, Sam Binga, Spectrasoul, Elisa Do Brasil, DLR, Mefjus, LEVELZ (Chimpo, Dub Phizix i Strategy). Prvi put na jednu od mnogobrojnih Outlook pozornica popet će se MC Bugzy Malone, a vodećoj dami bass glazbe Madam X pridružuju se Biome, Walton i Paleman. Bog garage glazbe Zed Bias dovodi sa sobom Wookiea, a plesni londonski zvuk predstavlja radijski kralj Matt Jam Lamont. Oni koji vole nešto više bassa ne bi trebali propustiti My Nu Leng, Josey Rebelle i Rude Ki, a ljubitelji dancehalla neka obavezno stignu poslušati Murko i Swing Ting.