Dječaci i Let 3 sviraju za Buba bar na Rock Marinfestu u Vinkovcima

U srijedu, 27. prosinca u vinkovačkom klubu Vanilla održava se humanitarni festival Rock Marinfest . Sav prihod od ulaznica donirat će se za udrugu Bubamara i Buba bar.Bubamara je udruga za osobe s invaliditetom koja želi otvoriti bar i u njemu zaposliti osobe s invaliditetom.Na festivalu nastupaju: Jale, Pogreb x, The Karambol, Septica, Atheist rap, Dječaci i Let 3.Početak festivala je u 20h, a cijena ulaznice iznosi 50kn u pretprodajnoj cijeni te 70kn na dan festivala. Ulaznice je moguće kupiti u Udruzi osoba s invaliditetom Bubamara, Caffe baru Maslina, Caffe baru Jazz, Caffe baru Colloseum, Caffe baru Saloon, Caffe baru Hang Loose i Caffe baru Rubirosa u Vinkovcima te u Caffe baru Jet Set u Cerni i Caffe baru Okac u Županji.Za one koji nisu u mogućnosti kupiti ulaznice ranije, moguće je rezervirati karte po pretprodajnoj cijeni putem inboxa Facebook stranice Rock Marinfesta. Također, za posjetitelje koji dolaze HŽ putničkim prijevozom osiguran je popust od 40% na povratnu kartu.