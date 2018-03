Dokudrama o nacističkim zločinima u Austriji pobijedila na festivalu Diagonale

Ma koliko bio tek nacionalni filmski festival sa vrlo varirajućim internacionalnim programom i programom koprodukcija, Diagonale privlači dosta internacionalne publike i kritike u Graz uprkos ne baš sjajnom terminu koji često podrazumeva loše vreme. Austrijska kinematografija je jedna od najživljih u Evropi trenutno. S tim u vezi, primite moje iskrene isprike što izveštaj neće biti relevantniji, već potpuno ličan i produkt sticaja okolnosti relativno kratkog ostanka, te limitirane raspoloživosti projekcija (što zbog karata koje se relativno brzo rasprodaju, što zbog nepoznavanja jezika u situaciji u kojoj nema svaki film titl sa engleskim prevodom).Počnimo od nagrada. Glavnu je osvojio film Murer – Anatomie eines Prozesses u režiji Christiana Froscha, ujedno i film otvaranja. Reč je o mešanici dokudrame i sudskog trilera koji u centar stavlja sramno suđenje naslovnom liku, bivšem nacističkom oficiru odgovornom za smrt više desetina hiljada Židova u Vilniusu, te stoga za austrijsko društvo izuzetno važnom naslovu. Za najbolji dokumentarac je proglašen Die bauliche Maßnahme čiju režiju potpisuje Nikolaus Geyrhalter, dok jeJohanna Lurfa pobedio u programu Inovativni kino. Reč je o eksperimentalnom filmu na temu astronomije sastavljenom od materijala iz preko 500 drugih filmova. Za glumački ansambl su nagradu podelili. Za fotografiju i dizajn zvuka je nagrađen art-horor filmkoji je i završio na našoj prošlogodišnjoj top 10 listi, dok su nagrade za scenu i kostim otišle naslovusa kojim i započinjem pojedinačno seciranje filmova u ovom izveštaju. Možda i najzvučniji naslov, Hanekeov Happy End prikazan je van konkurencije. Phaidros (Mara Mattuschka, 2018) je zamišljen kao film koji priča priču o seksualnoj tenziji i rivalstvu na sceni i van nje u postavci pozorišne predstave spajajući antičku Grčku sa modernim Bečom iz queer perspektive. U praksi reč je o nekoherentom, začudnom začudnosti radi filmu koji je vizuelno zanimljiv i dorađen, ali se u svojoj bizarnosti gubi do nepratljivosti. Zerschlag mein Herz (Alexandra Makarova, 2018) konvencionalna je mešanica filmova na tematiku odrastanja, ljubavi (prve, pa još i zabranjene) i socijalnog pritiska. Radnja je smeštena u krug slovačkih Roma koji u Beču imaju mrežu prosjačenja i prostitucije, a likovi koje pratimo su šef bande Rocky, njegov nećak Pepe i nova devojka Marcela koja je došla kako bi otplatila očev dug i za koju su se zagrejala obojica muškaraca. Sama priča podeljena u pet poglavlja pomalo meandrira, skretanje prema mračnim tonovima na kraju kulminira ne baš potrebnom neprijatnošću sa potkom u Romeu i Juliji, a zapravo najinteresantniji deo – unikatni pogled na Beč sa margine i iz perspektive manjine biva žrtvovan radi bavljenja dinamikom odnosa u grupi. Čak i bez preke potrebe za cepidlačenjem, teško je, recimo, zamisliti da u takvom svetu Rocky koji predvodi grupu klinaca nema šefa ili makar rivale u istom poslu. Iako je prva asocijacija Dom za vešanje, austrijski film ne dobacuje do nivoa klasičnog Kusturice. Gatekeeper (Lawrence Tooley, Loretta Pflaum, 2017) takođe se bavi odnosima moći u okviru male grupe i takođe ima migrantsku perspektivu, ali je daleko od klasičnog, aktivističkog filma na temu migranata i trgovine ljudima. Jedne noći ugledna galeristkina Elly na jednoj od svojih noćnih avantura slučajno obori biciklistu koji, pak, izrazi želju da ga se ne vodi u bolnicu. Razlog tome je, ispostaviće se, što je on radnik iz Rumunije koji možda čak i nije u zemlji ilegalno, ali se skriva od krijumčara. Elly ga krije od sveta, konstantno posmatra i proučava, ali će se odnosi između njih dvoje produbiti i promeniti.je izuzetno atmosferičan i neobičan film ograničen na svega nekoliko lokacija, te inteligentna studija moći koja zavisi od društvenih uloga i pojedinačnih situacija.