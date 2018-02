Dub i hip-hop legende Lee Scratch Perry, Mad Professor i Pharoahe Monch na festivalu u Zagrebu

Raspored:

30.3. Dance Friday 18:00 - 04:00

ZAGREB ALL STARS

Felver, Ivona Kovačević, Sergej, Ilija Rudman, Grim, Nick & Pepi



31.3. Dub Saturday 18:00 - 04:00

LEE SCRATCH PERRY vs. MAD PROFESSOR

One Dread, Bass Culture Sound System, Dubolik & Lo Peaks, Dr. Obi & Anja G.



1.4. Hip-Hop Sunday 14:00 - finish

PHAROAHE MONCH

No Fakin DJs, Madnice, Phat Phillie, Croatian Funk Delegation

Jamajkanski reggae producent Lee Scratch Perry, britanski dub majstor Mad Professor i američki reper Pharoahe Monch glavne su zvijezde festivala A Weekend Block Party koji će se održati od 30. ožujka do 1. travnja u zagrebačkom The Garden Breweryju.Novi gradski festival održat će se pod otvorenim nebom, a uz ove glazbenike nudit će se craft pivo, radionice i umjetnost.Plesni petak je dan kojeg 30. ožujka otvaraju Zagreb All Stars DJs, a Felver, Sergej i Ivona Kovačević, neka su od najpoznatijih zagrebačkih imena koja su obilježila scenu, te je uz njih sjajni Ilija Rudman, eklektični i disco producent i DJ. Pridružuje im se Grim koji dolazi čak s Ibize, a svoju selekciju predstavljaju i residenti pivovare Nick & Pepi.Dub subota rezervirana je za Lee Scratch Perryja, jamajkansku ikonu, glazbenog producenta i inovatora, jednog od potpisnika žanra, koji s pravom nosi epitet jednog od najdugotrajnijih i najoriginalnijih reggae producenata i izvođača svih vremena. U live nastupu pridružuje mu se dub legenda Mad Professor koji je godinama u vrhu UK i svjetskog dub zvuka. Lokalni Dubolik & Lo Peaks, kao i Dr. Obi & Anja G, predstavljaju roots, dub i bass, a priključuju im se One Dread, sjajan bend posvećen obradama tih žanrova, kao i Bass Culture Sound System, najstariji zagrebački reggae crew.Hip-hop je zajednički nazivnik za glazbenu selekciju u nedjelju. Međunarodno cijenjeni Pharoahe Monch, hip-hop umjetnik iz Amerike, dostavlja svoje kompleksne stihove i besprijekorne rime koje ga zbog njegovog jedinstvenog stila svrstavaju u sam vrh hip-hop izvođača. Jedni najpoznatijih zaštitnika žanra u UK-u, No Fakin DJs, donose svoja glazbena otkrića na vinilima, a uz njih je tu i Madnice. Naš Phat Phillie, jedan od hip-hop autoriteta predstavit će svoju selekciju, a sjajna Hrvatska Funk Delegacija, pravi istražitelji vinila, predstavit će moćni funk i soul zvuk.Pretprodajna cijena ulaznica za sva tri dana je 220 kn, dnevne ulaznice za subotu i nedjelju u pretprodaji su po 90 kn, dok će ulaz za prvi dan biti uključen u pretprodajnu festivalsku cijenu. Na dan događaja ulaznice za petak će se moći kupiti po 70 kn, dok će za subotu i nedjelju cijena biti po 120 kn.