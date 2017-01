Dva kratka hrvatska filma uvrštena na Berlinale

Dva hrvatska kratkometražna filma svoje će svjetske premijere imati u programu 67. Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu . Kratki igrani film U plavetnilo Antonete Alamat Kusijanović uvršten je u program Generation 14plus, a animirana Ježeva kuća u Generation Kplus.Generation je natjecateljski program Berlinalea u kojem se prikazuju filmovi koji su tematski i estetski posvećeni djeci i mladima. Program se sastoji od dva dijela: Generation Kplus i Generation 14plus, najboljim filmovima dodjeljuju se Kristalni medvjedi i novčane nagrade, a svake ga godine posjeti više od 65.000 gledatelja.U sekciji Generation 14plus prikazat će se 'U plavetnilo', kratkometražni igrani film Antonete Alamat Kusijanović, nastao u produkciji filmske udruge Motion iz Hrvatske i slovenskog Blade Productiona. Priča je to o trinaestogodišnjoj Juliji i njezinoj majci koje bježeći od obiteljskog nasilja dolaze na idilični otok gdje je Julija provela djetinjstvo. Julija se žarko želi ponovno zbližiti sa svojom najboljom prijateljicom Anom. No Ana je zaljubljena i Julija joj više nije toliko važna. Njezino odbijanje ponovno otvara Julijine stare rane."Element koji se sjajno očituje u radu s djecom jest istraživanje priče kroz oči tih likova (bez utabanog iskustva ispred kamere). Djeca glumci su u stvari nesvjesni glume pa je ponekad jednostavnije usmjeriti njihovu intuiciju u što autentičniju ulogu koja gotovo pa dokumentira svakodnevicu te djece", izjavila je redateljica.Scenarij potpisuje Christina Lazaridi, a glavne uloge tumače Gracija Filipović, Vanesa Vidaković Natrlin, Dominik Duždević, Andro Režić, Nataša Dangubić i Marija Kohn. Direktor fotografije je Marko Brdar, za montažu je bila zadužena Minji Kang, za oblikovanje zvuka Julij Zornik, a za glazbu Ivan Marinović. Producenti su Barbara Vekarić i Vlaho Krile (Motion) te Zoran Dževerdanović (Blade Production). Film je nastao uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra, a kao projekt je razvijan na Short Film Stationu u sklopu programa Berlinale Talents 2016.U programu Generation Kplus prikazat će se animirani film 'Ježeva kuća', adaptacija poznate basne Branka Ćopića, koji kroz priču o susretu ježa i nekoliko šumskih zvijeri – lisice, vuka, divlje svinje i medvjeda, progovara o važnosti doma. "Ovo je priča o temeljnom i univerzalnom konceptu koji je iznimno bitan u suvremenom kontekstu globalnog sela: dom može biti mjesto, ali i stanje uma koje dijelimo s drugima. Iskustvo domaćeg okruženja zajedničko je svim kulturama i generacijama, i uvijek je jednako važno. Taj prostor, koji nam ujedno služi kao utočište i odraz našeg identiteta, ključan je element ljudske egzistencije. To je razlog zašto danas, kada iza sebe imam mnogo različitih domova, ova priča i dalje odjekuje u meni jednako snažno kao nekada, u nekim vrlo drugačijim okolnostima, kada sam je kao dijete prvi put čula", izjavila je redateljica Eva Cvijanović.'Ježeva kuća' nastala je tehnikom stop-animacije u kanadsko-hrvatskoj koprodukciji. Film vjerno slijedi slavni predložak Branka Ćopića, i to na tri jezika: narator hrvatske verzije je Rade Šerbedžija, engleske glumac Kenneth Welsh ('Twin Peaks'), a francuske glumica France Castel. Glazbu u filmu potpisuje Darko Rundek. Za animaciju su zaslužni Ivana Bošnjak i Thomas Johnson (Simulacra), a modeliranje lutaka djelo je spomenutih autora, Ivane i Thomasa, uz redateljicu i scenaristicu Evu Cvijanović. Savjetnik pri izradi lutaka i animacije bio je slavni autor Tim Allen, suradnik Tima Burtona i Wesa Andersona ('Mrtva nevjesta', 'Fantastični gospodin Fox'). Direktor fotografije je domaći snimatelj Ivan Slipčević, a montažerke autorica Eva Cvijanović i Iva Kraljević.Zanimljivo je spomenuti da je 'Ježeva kuća' prva suradnja kanadskog Nacionalnog filmskog odbora (NFB) i neke hrvatske produkcijske kuće u posljednjih 40 godina. Produkciju potpisuju Jelena Popović (NFB) i Vanja Andrijević (Bonobostudio), a film je nastao uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.67. izdanje Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu održava se od 9. do 19. veljače 2017. godine. Njegovi filmski programi i prateći filmski sajam redovito privlače gotovo pola milijuna posjetitelja.