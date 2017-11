Edo Maajka, Let3 i TBF glavni izvođači Antivalentinova

Glazba, Hrvatska

Edo Maajka potvrđen je kao treći headliner 3. Antivalentinova koji će se održati 10. veljače u zagrebačkom Domu sportova, uz rezidente festa Let3 i već najavljene TBF.



Edo Maajka sad ima novi bend - s njim su u novoj postavi Mario Rašić, jedan od ponajboljih basista u Hrvatskoj, Yogi Lonich, gitarist koji je svirao s Chrisom Cornellom, Mitchom Mitchellom, Billyjem Coxom, zatim Toni Starešinić, vodeći član bendova Chui i Mangroove, te talentirani bubnjar Mirsad Dalipi.



Fest se održava pod sloganom "Ništa ljubav, karentinovo svuda!", a ulaznice su 100 kn za dvije osobe i 60 kn za jednu do 12.11., do 31.12. će biti 140/80 kuna, nakon toga 160/90 kuna.

Prodajna mjesta: Eventim, Dirty Old Shop (Tratinska 18, ZG), Dallas Records (Paromlinska 49/1, Zagreb), Rockmark (Berislavićeva 13, ZG), Dallas Music Shop (Splitska 2a, Rijeka).