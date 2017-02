Egzorcizam, politički zatvorenici, spomenici NOB-u i globalno zagađenje na ZagrebDoxu

Devet kontroverznih dokumentaraca bit će prikazano u sklopu ZagrebDoxa, s temama od egzorcizma u Italiji preko zagađenja, ideološke indoktrinacije jugoslavenskih gastarbajtera na radu u Austriji do šokantnog uvida u svakodnevicu majke jedne Alahove nevjeste. ZagrebBox se održava od 26. veljače do 5. ožujka u zagrebačkom kinu Kaptol.U programu Kontroverzni dox hrvatsku će premijeru imati novi film Irene Škorić, nagrađen kao najbolji dokumentarac na Međunarodnom filmskom festivalu u Stockholmu. 'Neželjena baština' film je o spomenicima NOB-u – kojih je izgrađeno na tisuće u bivšoj državi u razdoblju 1945–1990. – i o odnosu ljudi prema vrijednoj umjetničkoj baštini. Glazbu filma potpisuje Ivo Josipović. Irena Škorić osvojila je nagradu publike HT na ZagrebDoxu 2010. godine za film 'Sudbina broja 13', a godine 2014. za film 'Dragi Lastane!'.Prošlosti je okrenut i austrijski dokumentarac 'Dolje' u režiji Đorđa Čenića i Hermanna Peseckasa, nagrađen za socijalnu osjetljivost na Filmskom festivalu Crossing Europe 2016. godine. Film 'Dolje' autobiografsko je putovanje kroz prošlost u kojem autori dekonstruiraju mehanizme indoktrinacije jugoslavenskih gastarbajtera u Austriji, a minskim poljem obiteljske i osobne prošlosti u svom filmu putuje i nizozemska autorica koja je rođena i odrasla u Sarajevu, Lidija Zelović. U dokumentarcu 'Moj privatni rat' ('My Own Private War') redateljica i bivša TV reporterka vraća se u Sarajevo nakon dvadeset godina kako bi se suočila sa starim mržnjama i s novom nacionalističkom agresijom.Intrigantan francusko-talijanski film 'Oslobodi nas' ('Liberami') u režiji Federice di Giacomo, pobjednički film programa Horizonti Venecijanskog festivala, priča je o rastućoj praksi egzorcizma u Italiji. Prateći svećenika egzorcista gledatelji dobivaju uvid u praksu u kojoj se susreću uznemirujući i smiješni kontrasti između tradicije i modernih navika, između svetog i profanog. Pitanja ljudske duše u fokusu su još jednog kontroverznog doksa koji daje diskretan, a istovremeno pronicav uvid u svakodnevni život pacijenata jedne sibirske psihijatrijske bolnice. "Gdje je ljudska duša? U srcu, mozgu ili negdje drugdje", pita se stariji liječnik, jedan od protagonista filma 'Ikona' ('Icon') poljskog redatelja Wojciecha Kasperskog. Film je na Filmskom festivalu u Krakovu osvojio nagradu Međunarodnog udruženja filmskih kritičara FIPRESCI, a Kasperskom je dodijeljen Zlatni konjić za redatelja najboljeg filma.Dansko-britanski dokumentarac 'Otoci i kitovi' ('The Islands and the Whales') u režiji Mikea Daya priča je o tradiciji lova na morske ptice i kitove na Farskom otočju. Kroz priču o izoliranoj kulturi koja se temelji na gastronomiji i folkloru film daje zabrinjavajuć pogled na stanje našega kompleksnog ekosistema. Mike Day osvojio je nagradu za najboljeg novog redatelja na kanadskom Hot Docsu 2016. godine. Temom prirode, ali one "simulirane" bavi se kratkometražni esejistički dokumentarac 'Priroda: sva prava pridržana' ('Nature: All Rights Reserved') u režiji Sebastiana Muldera.Dva kontroverzna dokumentarca bave se razorenim obiteljima. 'Pada mrak' ('It’s Getting Dark') Olge Kravets prati pet ruskih obitelji nudeći pogled na pojam političkog zatvorenika. Film daje jedinstven uvid u svakodnevicu obitelji ljudi koji su službeno osuđeni zbog izdaje ili posjedovanja droge, no zapravo su samo u određenom trenutku izrazili kritiku vladinoj politici. Francusko-belgijski film 'Moja kći Nora' ('My Daughter Nora') redateljice Jasne Krajinović priča je o majci djevojke koja je s 18 godina otišla u Siriju kako bi sudjelovala u svetom ratu protiv nevjernika te o agoniji žene koja strepi nad neizvjesnom sudbinom svoje kćeri.