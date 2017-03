Elektro swingeri Parov Stelar Band 7. travnja u Domu sportova

Austrijski DJ Parov Stelar i njegov bend 7. travnja nastupaju u zagrebačkom Domu sportova u sklopu The Burning Spider turneje. Ulaznice su u pretprodaji 280 kuna, a na dan koncerta 330 kuna.Stelar je početkom godine objavio svoj prvi live album 'Live @ Pukkelpop’ i proveo ljeto uspješno nastupajući po festivalima, a nedavno je objavio 'Grandpa’s Groove’ prvi singl s nadolazećeg novog albuma koji će promovirati i na svom zagrebačkom koncertu. Zagrebačkoj publici još uvijek je u sjećanju nastup Parov Stelar banda u prepunom Boćarskom domu prije dvije godine...Iza imena Parov Stelar, krije se austrijski glazbenik, producent i DJ Marcus Füreder koji se na glazbenoj sceni pojavljuje krajem devedesetih. Svojom eklektičnom kombinacijom jazz, house, electro i breakbeat glazbe vrlo brzo privlači pozornost i osvaja publiku prvo u Europi, a zatim i ostatku svijeta.Već prvim izdanjem ‘Kiss Kiss EP’ (2004.) munjevito se probio na svjetskoj elektro sceni, a neobično kombiniranje različitih glazbenih stilova kreirao je potpuno novi glazbeni žanr ‘electro-swing’ koji iz izdanja u izdanje pretvara u zvijezdu nove scene. Do danas je objavio šest studijskih albuma i preko 20 EP-a sa kojih su skinuti brojni hit singlovi poput ‘Booty Swing’, ‘Catgroove’, ‘Chambermaid Swing’ i mnogi drugi.Parov Stelar Band odsvirao je preko 600 koncerata diljem svijeta, uključujući, između ostalih, rasprodane nastupe u New Yorku, Londonu, Parizu i Berlinu, a iza njih su i uspješni nastupi na najprestižnijim festivalima kao što su Coachella, Glastonbury, Sziget, Lollapalooza, Pukkelpop u mnogi drugi.Tony Bennet & Lady Gaga, Lana Del Rey, Bryan Ferry samo su neke od svjetskih glazbenih zvijezda sa kojima je u dosadašnjoj karijeri Parov Stelar surađivao, a cijeli niz njegovih pjesama pojavljuje se u televizijskim produkcijama, serijama, filmovima i reklamama.