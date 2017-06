Europarlament: Izglasana uredba o prekograničnoj dostavi paketa

EU, Gospodarstvo, Hrvatska

Odbor za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta izglasao je prijedlog Biljane Borzan o Uredbi o prekograničnoj dostavi paketa. Cilj uredbe je povećati transparentnost tržišta dostave u EU te pojeftiniti cijene dostave za krajnje korisnike.



Online kupovina je sektor koji raste, na godišnjoj razini vrijedi oko 400 milijardi eura. Prema istraživanjima Europske komisije, povećanje on-line trgovine s trenutačnih 5 posto na 15 posto bi značilo siguran rast BDP-a na razini Unije za 1,7 posto. Uredbom o prekograničnoj dostavi žele se otkloniti prepreke za daljnji razvoj online trgovine.



„Svaki dan u EU se dostavi oko 11 milijuna paketa što je oko četiri milijarde paketa godišnje. Tržište čini 1 posto BDP-a EU. Međutim, tržište dostave je neregulirano što dovodi do netransparentnosti cijena, a neke poštanske operatere i grupe potrošača stavlja u izrazito nepovoljnu poziciju“, kazala je Biljana Borzan.



Proces pregovaranja Uredbe bio je izrazito težak, a puno zastupnika je bilo pod pritiskom velikih poštanskih operatera iz svojih država. Ipak, zastupnica Borzan je uspjela izboriti da se cijene koje su neprimjereno visoke prijavljuju Europskoj komisiji, kako i uvjeti po kojima se dogovara suradnja između poštanskih operatera. Naime, nerijetko se događa da veliki igrači manjima postavljaju ucjenjivačke uvjete ugovora.



„Cijena dostave u jednom smjeru nerijetko je nekoliko puta skuplja nego za istu udaljenost u obrnutom smjeru. Uz to, prekogranična dostava u manje država članice je u pravilu bar dvostruko viša nego u veće. Više od 30 posto hrvatskih građana kupuje online, i to više nego jednom mjesečno. Hrvatski građani koji kupuju preko interneta nisu ravnopravni s drugim kupcima u EU. Imamo razlike u cijeni dostave, ili situacije kada uopće nema dostave u Hrvatsku“, kaže Borzan.



Učinci Uredbe će se evaluirati svake tri godine, kako bi u slučaju izostanka smanjenja cijena dostave bile poduzete dodatne mjere.