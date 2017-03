FALIŠ pokrenuo crowdfunding kampanju za spas Festivala

Šibenski Festival alternative i ljevice pokrenuo je Indiegogo kampanju Nemoj da fališ/Don't fail kojom skuplja za novac za održavanje 5. FALIŠ-a. Na kampanju su se odlučili nakon što im je iz blagajne Ministarstva kulture kao potpora ponuđen sramotan iznos od 10 tisuća kuna, koji su odbili . Cilj kampanje je prikupiti 15.000 američkih dolara."Moguće je donirati 10 dolara (za što ćete biti nagrađeni priznanjem „Fala“) pa do 1000 dolara (što vam donosi četverodnevni smještaj u Šibeniku za vrijeme FALIŠ-a), ovisno o mogućnostima podržavateljica i podržavatelja.Budite nam podrška i sada, kao što to jeste od 2013. godine, kada je održan prvi Festival alternative i ljevice u Šibeniku. Povećavajući programsku i organizacijsku kvalitetu FALIŠ-a, ni jedne od prethodnih godina nismo, međutim, nailazili na značajniju podršku, prije svih Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Uspijevali smo ipak zahvaljujući prijateljima Festivala i njihovoj spremnosti da za FALIŠ rade ispod svake razumne cijene i beskrajno čekaju naplatu računa za različite usluge.Festival se može – napravili smo to četiri puta – održati s manje novca nego što je zbilja potrebno, ali se bez novca ne može održati nikako. Da bismo uopće održali peti FALIŠ, pokrenuli smo crowdfunding kampanju. Ne zato da vidimo ima li potpora nama svoju protuvrijednost u novcu, nego zbog toga što, na našu i vašu žalost, živimo u državi čijoj su političkoj eliti pojmovi poput empatije, socijalne pravde, jednakosti, tolerancije, odgovornosti, ljudskih prava, društva jednakih mogućnosti, antifašizma i slobode strani, a čini se da im se malo i gade. Ili malo više?Na kraju citiramo i parafraziramo slogan portala Peščanik: „Ako vam je dobro, onda ništa“. Ako nije, nemoj da FALIŠ", poručuju organizatori.