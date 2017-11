Filmofeel od 1. do 10. prosinca u Kaptol Boutique Cinema

Prvo izdanje Filmofeela, manifestacije koja predstavlja presjek aktualne produkcije europskog nezavisnog filma, održat će se od 1. do 10. prosinca u Kaptol Boutique Cinema. Filmofeel donosi 20 recentnih naslova europske kinematografije koji su premijerno prikazivani na najznačajnijim svjetskim filmskim festivalima.Filmofeel će 1. prosinca otvoriti film Loving Vincent: Van Goghov misterij – riječ je o iščekivanom i jedinstvenom filmskom uratku, prvom dugometražnom filmu snimljenim tako da je u cijelosti oslikan. Naime, ova filmska tehnika dosad još nije iskušana na filmu – u stvaranje filma i proces rada koji uključuje čak 62 450 originalnih slika oslikanih uljem bilo je uključeno čak 107 umjetnika iz raznih krajeva svijeta. Film u režiji oskarovca Hugha Welchmana () i Dorote Kobiele inspiriran je s više od 800 pisama ovog slavnog umjetnika, a uključuje čak 120 njegovih najznačajnijih umjetničkih djela. Misteriozni život Vincenta van Gogha polako se razotkriva kroz intervjue s najbližim osobama i kroz dramatičnu rekonstrukciju događaja koji su doveli do njegove smrti. Film je na međunarodnom festivalu animiranog filma u Annecyju osvojio nagradu publike, a na festivalu u Šangaju nagradu za najbolji animirani film.Na programu je i Gospođa Hyde filmskog kritičara, režisera i glumca Sergea Bozona temeljen je na klasiku Roberta Louisa Stevensona, Neobičnom slučaju Dr. Jekylla i g. Hydea, s time da je ovdje glavni lik utjelovila žena. Ova sjajno osmišljena rodna inverzija i ažuriranje priče o poremećaju identiteta, tj. podvojenoj ličnosti proteklog je ljeta premijerno prikazana na međunarodnom festivalu u Locarnu, gdje je bila i nominirana za Zlatnog leoparda. U naslovnoj ulozi briljira glumica Isabelle Huppert, nagrađena za najbolju žensku ulogu na spomenutom festivalu u Locarnu. Staljinov kauč novo je redateljsko ostvarenje jedne od najuspješnijih francuskih glumica Fanny Ardant koja je u svojoj bogatoj karijeri nastupala u više od 90 filmova. Riječ je o filmskoj ekranizaciji istoimenog romana Jean-Daniela Baltassata smještenog u 1950-e godine, u ondašnji Sovjetski Savez, s fokusom na mladog umjetnika odabranog da izradi spomenik Staljinu. U glavnim ulogama nastupaju renomirani francuski glumci Gérard Depardieu i Emmanuelle Seigner. Sezona u Francuskoj još je jedan francuski naslov, no u režiji višestruko nagrađivanog renomiranog autora Mahamata Saleha Harouna iz Čada (Nagrada žirija filmskog festivala u Cannesu za film Čovjek koji vrišti). Riječ je o mračnom, ali suosjećajnom pogledu na ilegalne imigrante u srcu Pariza. U središtu su braća koja su emigrirala iz Srednjoafričke republike; iako oboje s akademskim titulama, u Francuskoj kao građani drugog reda imaju mogućnost raditi samo jednostavne poslove. Film je premijerno prikazan u rujnu na međunarodnom festivalu u Torontu.Redateljski dvojac Ludwig i Paul Shammasian autori su engleskog filma Poslanica Rimljanima – riječ je o portretu čovjeka koji se još uvijek bori s pretrpljenom traumom koju je izazvalo seksualno zlostavljanje u djetinjstvu od strane idoliziranog svećenika. Glavnu ulogu vjerno je i upečatljivo interpretirao Orlando Bloom, a film je premijerno prikazan na međunarodnom filmskom festivalu u Edinburghu. Žena na srebrenoj ploči najnoviji je film kultnog japanskog redatelja Kiyoshija Kurosawe, kojem je ovo prvi film sniman izvan Japana. Riječ je o neobičnom filmu fantastike o fotografu opsjednutom smrću svoje žene koji u tehnici dagerotipije svakodnevno portretira svoju kćer i muzu. U glavnim ulogama nastupaju renomirani francuski glumci Olivier Gourmet, Constance Rousseau te francuska filmska zvijezda Tahar Rahim.