Filmovi 'Muškarci ne plaču' i 'Dede' nagrađeni u Karlovym Varyma

Film Muškarci ne plaču Alena Drljevića osvojio je posebno priznanje žirija u natjecateljskom programu filmskog festivala Karlovy Vary te nagradu Europa Cinemas Label za najbolji europski film u natjecateljskom programu, dok je film 'Dede' Mariam Khatchvani, u hrvatskoj koprodukciji, osvojio posebno priznanje u programu East of the West."Žiri je bio zatečen stavom filma koji ne osuđuje različite perspektive likova, a koje je živopisno utjelovila odlična glumačka ekipa, univerzalnošću teme praštanja prošlih djela kojom se bavi - i to ne samo drugima, nego praštanja i nama samima, njegovom relevantnošću za budućnost Europe kao zajednice te suptilnim komentarom negativnih strana muškosti" - obrazložio je žiri nagrade Europa Cinemas Lable svoju odluku da ona pripadne filmu 'Muškarci ne plaču'.'Muškarci ne plaču' debitantski je igrani film bosanskohercegovačkog redatelja Alena Drljevića, koji prikazuje grupu veterana triju zaraćenih vojski s područja bivše Jugoslavije. Okupila ih je mirovna organizacija i od susreta nitko ne očekuje potpuno slaganje. Ipak, svaka neizgovorena riječ i krivo protumačeni pogled mogu iznenada rasplamsati stare sukobe. Scenarij za film napisali su Alen Drljević i Zoran Solomun. Direktor fotografije je Erol Zubčević, a montažu potpisuje Vladimir Gojun. Glavne uloge tumače Emir Hadžihafizbegović, Leon Lučev i Boris Isaković. Hrvatski koproducent filma je Produkcija Živa.Dugometražni igrani film 'Dede' gruzijske redateljice Mariam Khatchvani govori o mladoj Dini koja živi u udaljenom planinskom selu kojim vladaju stoljetne tradicije. Dinin djed obećao je njenu ruku Davidu koji se vraća iz rata. Prkoseći ustaljenom redu, Dina se zaljubljuje u Davidovog naočitog suborca Gegija. Hrvatski koproducent je MP filmska produkcija.Međunarodni filmski festival u Karlovim Varima jedan je od najstarijih i najprestižnijih europskih filmskih festivala na kojem je ove godine prikazano 207 naslova. Održano je 505 projekcija za koje je prodano 140.067 ulaznica, a Festival je ugostio više od 13 tisuća posjetitelja među kojima je bilo 617 novinara, 398 filmaša te 1.165 filmskih profesionalaca iz cijeloga svijeta.U Karlovim Varima prikazano je šest hrvatskih filmova: Moj život bez zraka Bojane Burnać te 'Muškarci ne plaču' i 'Dede' u konkurenciji za nagrade, dok su u nekompetitivnim sekcijama prikazani Ne gledaj mi u pijat Hane Jušić, Neparožderi Galine Miklínove (koji je koproducirao hrvatski Filmosaurus Rex) i kratkometražni igrani film Crveno bugarskog redatelja Tome Waszarowa (film je nastao u koprodukciji s hrvatskom produkcijskom kućom Eclectica).