Filmske mutacije: festival nevidljivog filma od 18. do 24. siječnja u Zagrebu i Rijeci

Od 18. do 24. siječnja u kinu Europa, Muzeju suvremene umjetnosti i u riječkom Art-kinu Croatia održavat će se Filmske mutacije: festival nevidljivog filma Jedanaesto izdanje festivala nosi naslov Refleksije za budućnost, a u fokusu je dvosmjerna refleksija autorskog filma Montea Hellmana i Víctora Ericea te u pohvalu Hellmanovim iznenadnim filmskim linijama bijega, neočekivano skretanje u nepoznati nam arhiv albanskog filma.Zvučna selekcija Ericea i Hellmana počinje 18. siječnja 2018. u Art-kinu Croatia u Rijeci s filmovima koji uvijek iznova oduševljavaju(1973.) i(1971.), koji su nastali u istom razdoblju. Šestodnevni program u Zagrebu odvija se 19. i 20. siječnja u Muzeju suvremene umjetnosti, a od 21. do 24. siječnja u kinu Europa. Program počinje panel-razgovorom s Víctorom Ericeom 19. siječnja 2018. u 19 sati u Muzeju suvremene umjetnosti te raritetnom projekcijom Korespondencije, razmjene video-pisama između Víctora Ericea i Abbasa Kiarostamija. Njihovih deset video-pisama nastalo je uz stvaranje izložbe o korespondencijama dvojice umjetnika, koji su znali da će pisma biti dijelom konačnog postava.Između projekcija odvijat će se razgovori s Víctorom Ericeom, filmašima i arhivistima Iris Elezi i Thomasom Logorecijem te Fatmirom Koçijem, filmolozima Bradom Stevensom i Charlesom Bossonom te domaćim filmolozima koje će moderirati Tanja Vrvilo. Pozivamo vas na masterclass Víctora Ericea i razgovore s impresivnim autorom nakon filmova, uvodno predavanje Brada Stevensa o filmovima Montea Hellmana te izlaganja Iris Elezi i Thomasa Logorecija uz razgovore o albanskom filmskom iskustvu.Posebno najavljujemo filmski projekt Naomi Kawase: 3.11 SENSE OF HOME FILMS nastao nakon prirodne i nuklearne katastrofe 11. ožujka 2011. u japanskoj regiji Tohoku i Fukushimi, a koji čine filmovi u trajanju tri minute i jedanaest sekundi povezavši osjećajem doma furusato dvadeset i jednog autora i autoricu. Ovim radom filmske umjetničke zajednice 24. siječnja u 22:30 h u kinu Europa zatvaramo jedanaesto izdanje Filmskih mutacija i najavljujemo filmski i galerijski program Naomi Kawase i njezin dolazak na dvanaeste Filmske mutacije, u siječnju 2019. godine.