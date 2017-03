Najbolje rješenje na gore izneseni problem krije se iza pojma fokus i famoznog “big picture” koji određuje u kojem smjeru želimo / trebamo ići, no važnost koja se pridaje “big picture” je često pretjerana i mnoge poduzetnike zapravo zablokira i dovede u stanje da rade sve i svašta, a najmanje ono što bi trebali raditi i što bi trebalo “hraniti big picture”.

, glasi moja definicija fokusa i gotovo pa savršeno pokriva potrebe velikog broja poduzetnika.Danas stavljam naglasak na fokus jer sam dobio izrazito puno reakcija na sadržaj zadnjeg newsletteru (LINK) i to na ovaj pasus:Reakcije:Lako tebi kada imaš manje…Jednostavno za napisati, no kako izvršitiKužim ja to, ali KAKO?OK, a kada (kako) da stvorim “big picture”?Jedino se mogu fokusirati na preživljavanje… i set sličnih poruka me dočekao u inboxu.OK, osjećam bol, nervozu, prijezir i ljutnju prema sebi što ovako simplificiram izrazito kompliciranu situaciju.No, iskustvo mi je pokazalo da je ta ljutnja (prema meni) samo ispušni ventil i često obrambeni mehanizam prema promjenama koje mnogi zagovaraju ali ih nisu voljni provesti u praksi.Da, to ponekad znači da smo neugodni, glasni i nedostupni, no onda u jednom trenutku (a-ha moment) postajemo efikasni, produktivni, poželjni, uspješni i sretni. Jer, u konačnici svi mi želimo da nam bude dobro, samo nam nije drago da na tom putu ponekad budemo oni “loši” koji kvare uobičajene obrasce.Ja ne znam za drugačiji put do fokusa nego “ružni put” kroz koji se moramo promijeniti, kroz koji se moramo odreći nečeg da bismo stekli nešto novo i kroz koji se mijenjamo. Hoće li se i okolina promijeniti s nama, vrlo vjerojatno hoće. No, hoće li nas okolina promijeniti bez našeg uloga - žao mi je, neće.Ako vas je ovo motiviralo da odbacite neke terete i u ruke uzmete neke druge, važnije aktivnosti - ODLIČNO. Ako se pak i dalje nećkate, kalkulirate što biste mogli ili što biste trebali raditi i ne znate "kako", onda samo info dapod mojim vodstvom te ste pozvani da mi se pridružite.Javite se emailom na goran@bklinika.com s kratkim opisom (fokus) izazova i budite spremni / otvoreni za promjene.