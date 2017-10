'Fuck Off I Love You' od 26. listopada u kinima

Kino distribucija dugometražnog igranog filma Fuck Off I Love You kreće od 26. listopada 2017. u kinima širem Hrvatske.Film Fuck Off I Love You je centralni dio trilogije filmova scenarista i redatelja Anđela Jurkasa, nakon hvaljenog debitantskog naslova “Zbog Tebe” te prije finalnog djela trilogije, komedije “Happy End”. Riječ je o kombinaciji komedije i drame s elementima erotike, krimića i akcije, punoj feelgood momenta. Priča je to o muško ženskim odnosima, ljubavi i posljedicama ljubavi na putu do nalaženja savršene veze, a prema podacima nacionalnih i regionalnih filmskih institucija i teoretičara filma riječ je o prvoj debitantskoj trilogiji u povijesti filma u Hrvatskoj i zemljama regije na Balkanu.Film je motiviran sadržajem redateljeve knjige 'Ona' koja će biti objavljena tijekom 2018. a sniman je na nekoliko različitih lokacija u Hrvatskoj, Srbiji, BiH te Australiji.Rezultat je suradnje nekoliko zemalja (Hrvatska, Srbija, Bugarska, Slovenija, BiH, Australija) ovisno o internacionalnom sudjelovanju glumaca i činjenici da je sniman i izvan Republike Hrvatske. Film je snimljen bez financijske pomoći državnih institucija, HAVC-a i ostalih nadležnih institucija. Koprodukcijski riječ je o suradnji nekoliko tvrtki – DOP Produkcija, ZIA Produkcija, Ratio Video Production, HI Studio, Senna Inovation Factory.GLUME: Judita Franković, Doris Pinčić Rogoznica, Jana Ilić Milić Elitsa Mateva, Jelena Perčin, Iskra Jirsak, Csilla Barath, Vera Zima, Marko Cindrić, Stojan Matavulj, Mario Kovač, Dora Lipovčan, Petra Cicvarić, Zoran Pribičević, Lucija Šerbedžija, Sanja Vejnović, Ivan Magud, Justina Vojaković Fingler, Nika Ostoić, Latica Cameron, Darija Turina, Vojin Perić, uz prvo glumačko pojavljivanje glazbenih zvijezda Zlatana Stipišića Gibonnija, Nine Badrić, Hladnog Piva, Zorana Predina, Tončija Huljića, pjevača skupine Kawasaki 3p Tomislava Vukelića – Tomfe, manekenke Tine Katanić, stand up komičarke Andree Andrassy, voditeljice Nives Čanović, pjevačice Anđe Marić, Lee L. Radolfi, i mnogih drugih…Na soundtracku se pojavljuju: Faith No More, Girls Against Boys, Penthouse, The Dwarves, Gibonni, Jonathan, Lea Dekleva, Urban & En Face, Nola, Florijan, Irena Žilić, Krankšvester, Nova, Miroslav i Gordana Evačić, Hal & Meri Trošelj, Repetitor i mnogi drugi.