FuckUp Nights: Jadranka Kosor i Mrak Taritaš o najvećim neuspjesima 2017. godine

Kako je sve Hrvatska podbacila prošle godine i koji su najveći hrvatski neuspjesi 2017. tema je Best of Fuckupa 2017. koji će se održati 31. siječnja u zagrebačkom Studio smijeha , a na kojem će gostovati bivša premijerka Jadranka Kosor, PR stručnjak Krešimir Macan trenutno zaposlen kod premijera, saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš i komičar Borna Sor.Uz pomoć ovih stručnjaka, političara, komičara i analitičara te publike bit će izabran najveći neuspjeh godine, analizirat će se što je točno pošlo po zlu u 2017. i kako smo sve to preživjeli. Domaćice večeri bit će, kao i uvijek, Marina Orsag i Tamara Puhovski, organizatorice i vlasnice licence Fuckup Nights.Fuckup nights je globalni pokret nastao u Meksiku 2012. godine s namjerom javnog dijeljenja poslovnih neuspjeha. Stotine ljudi posjećuju ove događaje koji se odvijaju u gradovima diljem svijeta s jednim ili više govornika koji prepričavaju svoje neuspjehe. Od 2016. ProPuh i Studio Smijeha organiziraju Fuckup Nights u Zagrebu. Comedy club Studio smijeha je jedno od rijetkih mjesta gdje se okupljaju profesionalci koji suvereno i samouvjereno javno govore o svom neuspjehu a ProPuh je mala firma velikih ideja koja se bavi socijalnim inovacijama a u mnoge svoje neuspjehe ne ubraja Noći neuspjeha. Kako bi postigli svoj cilj organiziraju i Fuckup Days – privatna događanja za tvrke i organizacije koje žele sa svojim zaposlenicima razgovarati o neuspjesima, učiti iz njih i organizirati vrlo originalni i koristan teambuilding.Studio smijeha je na adresi Hebrangova 10, ulaz iz Gajeve ulice, ulaznica je 40 kuna.