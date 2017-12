Ganz novi festival i Dance_Inn festival u SC-u od 8. do 10. prosinca

Nakon jesenskoga festivalskoga izdanja, koji je zagrebačkoj publici predstavio više od 100 ganz novih umjetnika/ica, Ganz novi festival od 8. do 10. prosinca udružuje snage s novopokrenutim Dance_Inn festivalom koji se fokusira na suvremenu izvedbenu umjetnost i live art.Festival najavljuje 7. 12. pretprogram na koji dolazi Matthias Lilienthal, cijenjeni europski producent, a koji će u razgovoru s Natašom Rajković podijeliti svoje bogato iskustvo, inspiracije, reference, motivacije za rad kao i kustoske strategije i produkcijske modele.Prvoga dana Ganza, 8.12., u jednom zagrebačkom supermarketu biti će održana izvedba projekta, autora Heinea Avdala i Yukiko Shinozaki. Njihove inventivne, suptilne i često humoristične interakcije i intervencije u prostoru, pozivaju (slučajnu) publiku da zastanu i obrate pažnju, iskuse ove obične prostore na drugačiji način te da ponovo promisle pojam svakodnevice. Izvedba se održava i 9.12.Također, prvoga dana u Galeriji SC u sklopu Dance_Inn festivala, tu je plesna izvedbaMette Edvardsen, jedne od najuspješnijih svjetskih izvedbenih umjetnica, norveške koreografkinje i plesačice te dobitnice prestižne nagrade Ibsen Award za 2016. No Title govori o tome na koji način stvarnost postoji u jeziku i kako se širi u stvarnom prostoru, govori o rasplinutosti sjećanja i imaginacije, o tome kako stvari mogu biti i nestati istovremeno na jednome mjestu. Govori o stvarima koje su nestale i koje su ostale, pojasnila je autorica.Španjolska umjetnica María Jerez, u zimskom dijelu Ganza predstavlja projekt. Njezina dječja zaigranost i stalna želja za istraživanjem ovaj ju je put odvela u OŠ Mihaela Šiloboda (Sv. Martin pod Okićem) čiji će učenici, kroz dva tjedna rezidencije, Mariju učiti hrvatski jezik. Ovaj projekt obraća pozornost na trenutke kad nešto imenujemo prvi put, na razmišljanje koje stoji iza jezika, na političku moć procesa učenja, na nesporazume kao mjesto prilike, na vezu s nekim tko dolazi iz drugoga svijeta.S dramaturginjama Ninom Gojić, Dianom Meheik te plesnom pedagoginjom i koreografkinjom Inge Gappmaier vježba se pozornost 8 i 10.12. Vježbanje pozornosti poziva gledatelje/ice na gledanje izvedbi s posebnim gledateljskim taskovima te na artikulaciju svog iskustva tijekom zasebnih diskusija. Taskovi se često koriste tijekom stvaranja izvedbi kako bi se generirao materijal. Obrtanje ove logike da bi se koristila kao princip gledanja pojačava našu uključenost kao gledatelja/ice i (iznova) postavlja pitanje gledateljskog rada koje postaje sve prisutnije u suvremenim izvedbenim umjetnostima.Dance_inn i Ganz 9. 12. u Velikoj dvorani Teatra &TD donose premijeru, a 10.12. repriznu izvedbu predstave(obje u 20 sati), autorice i švicarske koreografkinje Simone Aughterlony, u suradnji s Petrom Hrašćanec i Sašom Božićem. Kompas je plesni i kazališni odgovor na klasični grčki ep: Odiseju, taj ep o moru i pomorskim avanturama, ironično je transformiran u istraživanje samoće.Projekt je u autorskom timu okupio iznimne umjetnike iz cijeloga svijeta – glazbu potpisuje Hahn Rowe, njujorški glazbenik koji je u svojoj karijeri surađivao s brojnim glazbenim zvijezdama – poput Mobyja, Yoko Ono, Davida Byrnea, ili R.E.M. Kostimografkinja i scenografkinja je Ana Savić Gecan, a dizajn svjetla potpisuje Bruno Pocheron. Autorica vizuala za plakat predstave je Tina Gverović. Reprizne izvedbe na rasporedu su od 10. do 12. prosinca u 20 sati u Velikoj Teatra &TD.Zimsko izdanje Ganza završava 16. 12. premijerom plesne predstave. Plesne umjetnice i izvođačice Petra Chelfi, Ivana Pavlović i Martina Tomić, koreografkinja Aleksandra Janeva i glazbenik perkusionist Nenad Kovačić predstavit će nam zajednički projekt koji je nastao kao sinergija raznovrsnih ideja, misli, skladbi i zadataka. Reprizna izvedba na rasporedu je 17. 12.Ganz nove besplatne ulaznice možete preuzeti na dan izvedbi pojedine predstave i programa na blagajni Teatra &TD, Savska cesta 25, od 11 h sve do početka predstave,! Za premijere Kompasa 9. 12. i Međuprostora 16. 12., ulaz je s pozivnicom.Ganz novi festival realizira se u sklopu europskog projekta Kulture promjene SC-a apap-Performing Europe 2020, sufinanciranog sredstvima programa Europske unije Kreativna Europa, te uz potporu Flanders State of the Art, Goethe-Instituta u Hrvatskoj, Ministarstva kulture RH (Ciklus flamansko-skandinavskih autora), Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba te u suradnji s kazališnom skupinom de facto, umjetničkom organizacijom 21:21, TRAS studijom, Osnovnom školom Mihaela Šiloboda i Akademijom dramske umjetnosti u Zagrebu.