GOOD Inicijativa: Gdje su ostavke šefica reforme obrazovanja?

Zašto Posebno stručno povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja znanosti i tehnologije nije izvršilo odabir kandidata i ponavljamo zahtjev za smjenom Dijane Vican koja nije izvršila svoje dužnosti kao voditeljica Povjerenstva, kaže GOOD Inicijativa te traži i ostavku Jasminke Buljan Culej što je tražilo 30.000 ljudi na prosvjedu prije dva mjeseca. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

Nakon više od dva mjeseca od prosvjeda diljem Hrvatske na kojima se okupilo 30.000 ljudi s jasnim zahtjevima za smjenom Dijane Vican i Jasminke Buljan Culej te ukazivanjem na netransparentnost procesa odabira članova Ekspertne radne skupine, i dalje nema jasnih odgovora.



Ekspertna radna skupina niti dva mjeseca nakon odabira prvih članova nije formirana u potpunosti te nije riješeno pitanje njezina legitimiteta u pogledu transparentnosti postupka odabira. Također, nakon raspisivanja natječaja za preostalih pet članova Ekspertne radne skupine došlo je do produžavanja roka za odabir za dodatnih 30 dana završno s 3. kolovozom. Postavljamo pitanje - zašto Posebno stručno povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja znanosti i tehnologije nije izvršilo odabir kandidata i ponavljamo zahtjev za smjenom Dijane Vican koja nije izvršila svoje dužnosti kao voditeljica Povjerenstva.



Treba dodati da je utvrđeno kako jedan od odabranih članova ERS-a ne udovoljava uvjetima natječaja te da je jedna od članica Ekspertne radne skupine podnijela ostavku na članstvo. Netransparentnost natječaja očita je i u tome što prijavljeni kandidati (konkretno Ivica Puljak koji je to prezentirao na društvenim mrežama) nisu dobili mogućnost uvida u dokumentaciju natječaja nakon upućenog zahtjeva za pristup informacijama. Uz ovo, važno je istaknuti kako je i dalje nejasno na temelju kojeg zakona je raspisan tzv. „javni“ natječaj za odabir članova ERS-a. Naime, u samom tekstu natječaja nije navedeno na koji se zakonski akt poziva natječaj te koji je rok žalbe, a u Narodnim novinama nije objavljen tekst ovoga natječaja. Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (čl. 4) jasno propisuje da je obvezno objavljivanje javnog natječaja u Narodnim novinama. Nameće se pitanje je li stvarno bila riječ o javnom natječaju ili je on samo tako lažno predstavljen? Ovakvim postupanjem, javnost i dalje nije upoznata s postupkom odabira članova ERS-a, a i neizvjestan je nastavak Cjelovite kurikularne reforme. Zbog takvog načina rada i dalje držimo da je potrebno poništavanje natječaja.



U tom kontekstu posebno treba napomenuti da je ministrica Divjak nakon preuzimanja funkcije najavila kako je potrebno provesti analizu vezanu uz natječaj za odabir članova ERS-a i na temelju toga revidirati ili ponoviti isti. Isto tako, ministrica je u Dnevniku Nove TV (28. srpnja) navela da je analiza gotova te da se čeka mišljenje Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja znanosti i tehnologije. Ukoliko Posebno stručno povjerenstvo nije našlo shodnim odabrati članove ERS-a u jasnom vremenskom roku i nije se očitovalo oko analize natječaja, pozivamo ministricu Divjak da javnosti prezentira nalaze analize i razuvjeri javnost o postojanju nepravilnosti u raspisivanju natječaja i odabiru članova Ekspertne radne skupine, završava GOOD Inicijativa u svom otvorenom pismu.