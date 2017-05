Sviđa vam se ovaj savjet/tehnika? Prijavite se na Business klinika mailing listu i direktno primajte tekstove o prodajnim vještinama i poslovnim tehnikama uz koje ćete unaprijediti poslovanje. Korisno, vrijedno i konkretno.



Ime:





Email:













Ni mi ne volimo primati SPAM, stoga možete biti sigurni kako ga nećete dobiti od nas. Nakon prijave provjerite svoj email kako biste potvrdili svoju odluku (double opt-in).

Kao klinac (bilo to pred više od 40 godina), nisam volio, a ni shvaćao zašto ljudi vole piti gorkasta pića (tonik, inka i slično), no nekako se ne mogu oteti dojmu da za ostvariti “gorak okus u ustima” ne treba ništa popiti, već samo očekivati.Da, OČEKIVATI nešto ili recimo PODRAZUMIJEVATI nešto i onda kada se to ne desi… sve što ostane je taj famozni gorak okus. Ne u ustima, već u emocijama.Današnja epizoda Business klinike je ovakva “tmurna” iz nekoliko razloga i nadam se da ćete iz nje izvući nešto korisnog i vrijednog za sebe.Prva epizoda tiče se različitih savjeta koji idu u smjeru da svoju uslugu morate dobro naplatiti i da trebate dignuti cijene i da s visokom cijenom pokazujete kako poštujete sebe i da…Ma sve je to super i ima određenog smisla, no nema smisla i ostavlja izrazito gorak okus kada iza takvog stava i takvog propovijedanja ne stoji pokriće ili još gore kada se poduzetnici početnici polakome za time, a u isto vrijeme ne mogu platiti doprinose, pa onda za uslugu realne vrijednosti x, traže višestruki iznos realnog iznosa.Osobno sam svjedočio nekoliko takvih poduzetničkih pothvata i ostavilo mi gorak okus da neće to dobro završiti. A da štos bude veći, i ja sam njima ostavio gorak okus jer nisam (slijepo) vjerovao u ono što pokušavaju napraviti.Druga epizoda gdje se možete naći s gorkim okusom je kada gradite svoj biznis i kada dajete više nego što se očekuje ili radite ekstra korake ili nešto dajete gratis s nadom da će kasnije doći do suradnje. I… sve što se dobije zauzvrat je možda poneki hvala, razmislit ćemo… tj. gorak okus.Znate onaj osjećaj, kada ste 100% sigurno da je to TO i da će upaliti i da ćete konačno ZABITI GOL… a onda… gorak osjećaj jer se sve to nije desilo.Epizoda treća ne postoji, već je samo misao i smjer koji želim podijeliti s vama. A to je da svoj biznis i svoje poslovanje pozicionirate i postavite tako da rješavate gorke okuse koje su klijenti imali negdje drugdje ili ga posložite tako da NIKADA ne osjete gorak okus.Naravno, ponekad se dese (ne)prilike da se nešto ne može isporučiti ili se nešto pogriješi i može doći do gorkog okusa, no ako ga uspijete što prije “zasladiti” i zamijeniti nečim ugodnijim, gorak okus će se vrlo brzo zaboraviti.Poslovna mantra da svojim klijentima ne želite priuštiti gorak okus u ustima tj. u njihovim emocijama jedna od najboljih mantri koju možete odabrati.Prihvatite kako “gorak okus” dolazi od stanja OČEKIVANJE i ako dobro izbalansirate njihova i svoja očekivanja, (poslovni) život će vam biti puno bolji i ugodniji (slađi).