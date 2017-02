Grace Jones, Moderat i Caribou na festivalu Dimensions

Ikona glazbene scene Grace Jones, elektronički super-bend Moderat i kanadski majstor zabave Caribou glavni su izvođači festivala Dimensions koji će se održati od 30. kolovoza do 4. rujna u Puli. Prva dana festa održava se u pulskoj Areni, dok će se nastavak festivala od 31.8. do 4. rujna održati u tvrđani Punta Christo, kao i prethodnih godina. Pored spomenutih Grace Jones i Moderat, u Areni će nastupiti još i Yussef Kamaal i Moses Boyd, dok će pozornice na tvrđavi Punta Christo ugostiti više od 80 imena sa samog vrha house, techno, disco, soul i jazz scene, među kojima se ističu Jeff Mills, Theo Parrish, Floating Points, Cymande, Nina Kravitz, Danny Krivit, Ata Kak, Hessle Audio, Levon Vincent, Dan Sinth aka Caribou…U prodaji su povoljnije regionalne ulaznice, ranograbilice, po cijeni od 660 kuna za sve dane festivala (festivalska ulaznica ne uključuje i koncert otvorenja) dok su regionalne ulaznice za koncert otvorenja po cijeni od 240 kuna. Ulaznice se mogu kupiti u Entrio sistemima i na Entrio prodajnim mjestima.Šesti Dimensions festival otvorit će Grace Jones, intrigantna ikona koja definira glazbu, modu i umjetnost već 30 godina, a kojoj će ovo biti prvi nastup u Hrvatskoj. Poznata po svojoj androgenoj pojavi, jednako kao i po svojoj glazbi, 68-godišnja Grace Jones i dalje je inspiracija mnogim umjetnicima. Nakon 19 godina pauze, vratila se 2009. sa zapaženim albumom Hurricane. Od tada nije prestala nastupati, a na pozornici je jednako originalna i energična kao i na početku karijere.Jednako tako poznat po svojim nastupima je elektronski super-bend Moderat, trojac kojeg čine članovi Modeselektora i Apparat, predvodnici berlinske scene. Na tragu prošlogodišnjeg koncerta u Areni kojeg je otvorio trenutno najcjenjeniji jazz glazbenik Kamasi Washington bit će i nastup eksperimentalnog jazz benda Yussef Kammaal te bubnjara i kompozitora Mosesa Boyda.Dimensions tim i ove godine na tvrđavi sprema kvalitetan program kojeg čini kombinacija snova; od lokalnih legendi do međunarodno cijenjenih umjetnika. U svom šestom izdanju Dimensions će tako po prvi put ugostiti jednog od utemeljitelja techno glazbe, Jeffa Millsa. Još jedno kultno američko techno američko ime, kralj glazbene selekcije Theo Parrish, u Pulu donosi zvuk Chicaga. Stalni gost Berghain kluba, Marcel Dettmann, vraća se u svom poznatom techno stilu. Floating Points nastupa čak dva puta kroz festival; s posebnim live showom koji je putovanje kroz njegovu produkciju te s eklektičnim i ekspanzivnim DJ setom. Bez sumnje, jedan od vrhunaca festivala bit će nastup slavnog funk benda iz 70-tih, Cymande, koji će u punom sastavu svirati klasike. Tu je i multi-instrumentalist i gospodar funka Shuggie Otis, te zagonetni reper iz Gane - Ata Kak. Na mračnijem kraju zvučnog spektra tu je techno zvijezda Nine Kraviz i nova nada Helene Hauff, koja je zacementirala svoje mjesto kao jedna od predvodnika underground scene. Progresivne setove spremaju Dan Snaith poznat kao Caribou i Daphni, te Joy Orbison i Hessle Audio tim.Dimensions festival je sinonim za najrespektabilnija imena house i techno scene. Cijenjeni selektor i producent Levon Vincent donijeti će odvažan izbor deep housea, dok Tama Sumo i Lakuti čine savršen DJ tim s B2B setom. Njima se pridružuju ovisnik o vinilima i Chicago zvijezda Sadar Bahar, Antal i londonska potpora Horse Meat Disco. Rezident berlinskog Club Der Visionaere Binh poznat po svojim ekspanzivnim setovima čini dobrodošao dodatak. Poseban će biti i nastup rezidenta legendarnog newyorškog kluba Studio 54 Nickyja Siana.Live nastupa na 6. Dimensions festivalu bit će u izobilju, kao primjerice nastup rijetko viđenog njemačkog dua Dopplereffekt, cijenjenog soundtrack glazbenika Alexander Robotnicka i ambijentalnog dvojca Demdike Stare. Publika će imati priliku vidjeti neo-soul legendu Amp Fiddlera, a Romare s Ninja Tune etikete će spojiti točkice između funka i world glazbe. Zanimljiv nastup sprema skladatelj i synth entuzijast Kaitlyn Aurelia, a potpuno nov pogled na bubnjeve donosi Moses Boyd. Jazz, funk i world glazbeni pravci ključni su dio Dimensions popisa, a to ni ove godine neće biti iznimka. Yussef Kamaal jazz trio, koji nastupa na otvorenju i na tvrđavi upoznat će nas sa snenom stranom jazza, Moko Shibata aka Powder s world music scenom, a DJ Okapi sve će začiniti s afro ritmovima. Prijateljska atmosfera, čaroban ambijent, ograničen kapacitet, savršeno ozvučenje i beskompromisan izbor izvođača čine Dimensions jednim od najuglednijih festivala elektronske glazbe u svijetu i nezaobilazno mjesto za sve istinske ljubitelje glazbe.