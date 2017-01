HNS: Kako kažnjavati djecu za prepisivanje ako je ministar plagijator?

„Tražimo hitnu i neopozivu ostavku ili razrješenje ministra znanosti i obrazovanja Pave Barišića. Odluka Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, kojom je potvrđeno da je ministar Barišić plagijator, ali i činjenica da je on svjesno i izravno lagao javnosti tvrdeći suprotno, razlog je za njegovu trenutnu i neopozivu ostavku ili, ako on to sam ne učini, razrješenje od strane predsjednika Vlade Andreja Plenkovića“, izjavio je predsjednik HNS-a i potpredsjednik Sabora Ivan Vrdoljak nakon što je danas objavljena spomenuta odluka.„Ostavka je jedini mogući način da se zaštiti dignitet struke, dignitet institucije ministra obrazovanja i da se vrati povjerenje građana u demokratske institucije. Postavljam pitanje – na koji će način profesori, nastavnici i učitelji kazniti djecu u školama ako prepisuju, ako je prvi čovjek hrvatskog obrazovanja dokazani plagijator i lažov?“, pitao je Vrdoljak.„Pavo Barišić je eksplicitno rekao „nisam plagijator i nisam prepisao“. Ako ministar tvrdi jedno, a nakon nekoliko mjeseci se pokaže da je plagijator i da je lagao, onda nema ni najmanjeg prostora da on i dalje obnaša funkciju ministra obrazovanja“, rekao je Vrdoljak.Istaknuo je da problem nije samo u ministru, nego u čitavom njegovom timu, koji je nakon omalovažavanja rezultata PISA istraživanja, nakon uvreda djeci s teškoćama u razvoju i djeci pripadnicima nacionalnih manjina, nedavno uvrijedio i 500 stručnjaka koji su radili na kurikularnoj reformi.„Nastavljaju se vrlo ozbiljni skandali Vlade HDZ-a i Mosta s vrlo velikim posljedicama za budućnost Hrvatske. Pozivam zato na hitnu reakciju i akademske zajednice po ovom pitanju. Nećemo dozvoliti da se ovako važna tema gura pod tepih, jer je prevažno danas govoriti o budućnosti Hrvatske, a budućnost Hrvatske, ne samo mi u Hrvatskoj narodnoj stranci – liberalnim demokratima, nego i dobar dio hrvatske javnosti, vidi u obrazovnom sustavu“, završio je predsjednik HNS-a.