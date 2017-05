Hostese - svaka druga doživjela verbalno zlostavljanje

Više od polovice djevojaka koje su radila kao hostese tijekom posla je doživjelo verbalno zlostavljanje, i to više puta, pokazuje istraživanje provedeno na 700 djevojaka, piše u novom broju studentskog časopisa Global.

Piše: Iva Cota, Nera Nikolić, Anna Klarić, Tamara Horvat

Pošla sam prema WC-u i na vratima sam srela jednog starijeg muškarca koji mi je rekao da će mi dati 200 kuna budem li piškila ispred njega. Umrla sam od straha i od tad više ne radim kao hostesa, rekla je studentica Lucija koja je studentski proračun popunjavala radeći kao hostesa u noćnim klubovima.



Fizički izgled prioritet



Visoka, vitka i privlačna, uvjeti su koje moraju zadovoljiti djevojke i studentice koje uz posao hostese očekuju laku i brzu zaradu. Hostese vode rezervacije u noćnom klubu ili jednostavno "popunjavaju" klupski prostor, odnosno glume goste. Djevojke oglase najčešće pronalaze na internetskim stranicama, a mogu se zaposliti i preko agencija, koje im jamče sigurnost isplate preko ugovora.



Međutim, zbog brže i jednostavnije zarade sve se više djevojaka odlučuje na rad na crno i u tom slučaju svoj honorar uglavnom dogovaraju na kraju večeri. U prosjeku, za posao hostese na privatnim zabavama i u noćnim klubovima djevojke zarade od 150 do 200 kuna. Iako se taj posao čini vrlo privlačnim, djevojke se sve više žale na uvjete i okruženje u kojima rade, te dolazi do sve češćeg zlostavljanja na radnom mjestu.



"Čvrsto me uhvatio za ruku i zagrlio tako da me uhvatio za stražnjicu, a nisam se mogla istrgnuti. Ostali su se samo smijali. Osjećala sam se tako nemoćno", ispričala je jedna hostesa. Studentice novinarstva Fakulteta političkih znanosti obavile su istraživanje na uzorku od 700 djevojaka koje se bave tim poslom i došle su do krajnje zabrinjavajućih rezultata. Više od pola ispitanih djevojaka tijekom je posla doživjela verbalno zlostavljanje, a na pitanje koliko je to bilo puta, djevojke najčešće odgovaraju tri. Najviše zabrinjava podatak da su samo 23 od 528 hostesa prijavile zlostavljanje na poslu policiji.



Isplate na crno



Problem su hostesama, uz zlostavljanje na poslu, i neredovite isplate agencija, na što se žali više od pola anketiranih djevojaka. To je razlog zbog čega se sve više njih odlučuje na rad bez ugovora. Za potrebe istraživanja kontaktirane su dvije zagrebačke agencije za hostesiranje na koje su se djevojke žalile, In Vida i Promoteka. Glasnogovornici agencija izjavili su da djevojke kod njih uvijek rade preko ugovora i kako se nikad nisu žalile na zlostavljanje u klubu. Agencije jamče djevojkama sigurnost, tako što ih na radnom mjestu uvijek prati i štiti promoleader tijekom cijele noći. To je osoba zaposlena u agenciji koja se brine za sigurnost djevojaka na radnom mjestu, da stignu na posao i da se vrate s posla. S druge strane, pri radu bez ugovora, poslodavci nerijetko djevojkama, kako one kažu, na kraju večeri odbijaju isplatiti honorar u punom iznosu, što opravdavaju argumentima da nisu dobro obavile svoj posao.



"Prijateljica i ja odlučile smo se za rad u noćnom klubu Element. Bilo nam je obećano 200 kuna za četiri sata rada, od 23 do 3 sata. Nakon što smo došle u poluprazni klub, voditelj nas je poslao za stol njegovih prijatelja koji su nas pozivali na grupni seks. U 3 sata rekle smo voditelju da nam da novac jer želimo ići kući. Rekao je da pričekamo još pola sata te smo to i napravile. U 3.45 nam je rekao da ne izgledamo kao na slikama te da će nam dati 150 kuna svakoj jer smo nesposobne i ružne", ispričala je Ana.



Zakonom nezaštićene, a ne znaju kome se obratiti



Iz Policijske uprave zagrebačke rekli su da ne vode evidenciju zlostavljanja takvog tipa, a gotovo 80 posto djevojaka u istraživanju izjavilo je da ne zna kojim se institucijama obratiti zbog zlostavljanja. Kako su nam pojasnili u jednom odvjetničkom uredu, ne postoji konkretan zakon koji se tiče hostesa ili posla u noćnim klubovima, međutim zlostavljanje hostesa na radnom mjestu krši Kazneni zakon u odredbama članaka 152-157 koji opisuje kaznena djela protiv spolne slobode. Čl. 138, 139 i 140 Kaznenog zakona govore o kaznenim djelima prisile, prijetnje i nametljiva ponašanja. Važno je napomenuti da je dužnost svih građana, pa tako i hostesa, prijaviti moguće počinjenje kaznenih djela.



Pravobraniteljici se djevojke ne žale



Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić kaže da do sada nije zaprimila niti jednu pritužbu hostesa, a u svome radu nije se susrela niti s problematikom isplaćivanja honorara hostesama na ruke, a ne preko ugovora o radu. Pojašnjava da je lako pretpostaviti zašto se hostesiranje uvriježeno smatra isključivo ženskim poslom. "U području zapošljavanja i rada prisutan je trend da se za određena zanimanja preferira zapošljavanje osoba određenog spola, pritom je prisutan visok rizik da takva praksa predstavlja diskriminaciju, što može voditi povredi osobnog dostojanstva", kaže ona.