Hrvatske europarlamentarke zaštitile šumarsku industriju

EU, Gospodarstvo, Hrvatska

Hrvatske eurozastupnice Biljana Borzan i Mirjana Petir zajedničkim su naporima uspjele ishoditi iznimke u europskim pravilima oko sječe drva i time spriječile negativne posljedice za sektor šumarstva i povezane industrije u Hrvatskoj.



Dakle, Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta danas je glasao o izmjenama uredbe o iskorištavanju šuma i tla (LULUCF; Land Use, Land Use Change and Forestry), a predložene izmjene Hrvatskoj bi uvele nerealna ograničenja za sječu i dobivanje drvne građe, no suradnjom hrvatskih eurozastupnica iz resornog odbora Parlamenta to je izbjegnuto.



„Hrvatska bi, kao i druge države EU, u budućnosti dobila ograničenja na temelju izračuna intenziteta korištenja i upravljanja šumama iz razdoblja 1990. do 2009. To ne bi bilo pošteno jer nam je Domovinski rat onemogućio normalno upravljanje šumama još dugo nakon što je završio, a neki dijelovi hrvatskih šuma su još uvijek minirani i nedostupni. Zajedno s kolegicom iz europske pučke stranke Marijanom Petir uspjeli smo se izboriti za zakonska izuzeća za našu zemlju“ kazala je europarlamentarka Biljana Borzan.



Borzan je uspjela izlobirati da njena politička grupa eurosocijalista podrži izmjene teksta koje je u proceduru uputila Petir. Podrška druge najveće političke grupe u Parlamentu bila je ključna da u uredbu bude uvršteno izuzeće za Hrvatsku na temelju ratnih stradanja i nemogućnosti upravljanja šumama.



„Kada je u pitanju nacionalni interes, ključna je suradnja svih hrvatskih eurozastupnika, bez obzira na stranačku pripadnost. Današnje glasanje je primjer dobre suradnje i koordinacije između naših ureda u Bruxellesu“ zaključila je Borzan.