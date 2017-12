Hrvatski film 'Lavina' otvara Merlinka festival u Beogradu

Film Stanislava Tomića Lavina otvorit će deveti Međunarodni festival LGBT filma Merlinka koji se održava od 7. do 13. prosinca u Domu omladine Beograda. Bit će to srpska premijera filma Lavina na kojoj će pored reditelja biti prisutni i članovi ekipe Robert Ugrina, Stojan Matavulj, Žarko Radić, Jozo Patljak i Sara Stanić. Film je otvorio ovogodišnji Pula Film Festival.Festival će ugostiti i legendarnog underground reditelja Brucea LaBrucea iz Toronta, koji će predstaviti svoj film The Misandrists koji je premijeru imao na ovogodišnjem Berlinalu. Film prati lezbijsku terorističku grupu koja se sprema svrgnuti patrijarhat i uspostaviti novi svjetski poredak. Reditelj će nakon projekcije razgovarati sa publikom.Iz Pariza dolazi dobitnik Grand Prix nagrade Kanskog filmskog festivala, Robin Campillo koji će predstaviti film 120 beats per minute koji je nominiran za najbolji europski film. Film koji je uspio rasplakati Pedra Almodovara, prati grupu francuskih radikalnih aktivista za prevenciju HIV-a iz 1990-ih godina.Festival će zatvoriti dokumentarac Grace Jones: Bloodlight and Bami o legendi svjetske muzičke scene i predstavlja uzbudljivo putovanje kroz nastupe, javni i privatni život Grace Jones. Njena smjela estetika odzvanja kroz čitav film tijekom kojeg redateljica Sophie Fiennes stvara snažno filmsko iskustvo naizmjeničnim smjenjivanjem glazbenih sekvenci i intimnih privatnih snimaka koji nam otkrivaju lice koje se krije iza maske ikone. Sophie Fiennes nam je poznata po dokumentarcima 'The Pervert’s Guide to Cinema' i 'The Pervert’s Guide to Ideology' gdje je surađivala sa Slavojem Žižekom.