Hrvatski tim u Tesli prešao Saharu

Hrvatska, Zanimljivosti

Hrvatski Team Tesla koji sudjeluje na ovogodišnjem reliju Budapest – Bamako uspješno je prešao Saharu i ušao u Senegal. Nakon što su 12. siječnja krenuli u najveći amaterski reli Saša Cvetojević, poduzetnik, investitor i zaljubljenik u električne automobile, Oleg Maštruko, autor, putopisac, fotograf i urednik IT medija Bug i Mreža te joker-član iz Češke Tomas Konvička, nastavlja put prema cilju svoj električnim autom i nadaju se da će u nedjelju (28.1.) stići do gambijskog grada Banjula.



„Prema našim saznanjima, nijedan električni auto prije nas nije prešao Saharu. Ne tvrdimo da su naši podaci točni niti je to nužno presudno, ali prijavili smo ovaj projekt i Guinessovoj knjizi rekorda, pa ćemo vidjeti rezultate. Imamo fotke, GPS trackove i potpise svjedoka“, rekao je Saša Cvetojević. Automobilom Tesla Model X, prvim električnim automobilom koji sudjeluje u bilo kojem afričkom reliju trojac entuzijasta i pustolovaca nastavlja put kroz Senegal i Gambiju s očekivanim ciljem u glavnom gradu Gambije, Banjulu, u nedjelju. „Po meni, jedino što može oboriti našu prijavu je ako je netko jako skroman i tih već to napravio, i to van organizacije nekog relija, dakle potpuno sam i bez agregata, uz beskonačno spora punjenja na štekere, a da to nije nigdje objavio ni u medijima ni na društvenim mrežama. Ako takva osoba ili tim postoje, mi im šaljemo čestitke. Na ovaj put nismo krenuli zbog obaranja rekorda, ali ako i to možemo dodati kao šlag na tortu, zašto ne“, dodaje Maštruko.



Budapest - Bamako, ponekad skraćeno znan i samo kao Bamako rally, najveći je amaterski reli na svijetu nastao s idejom da se Dakar Rally učini dostupan i "običnim" ljudima.