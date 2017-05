I u Rijeci prosvjed za reformu kurikuluma

Aktivizam, Društvo, Hrvatska, Obrazovanje

Inicijativa Hrvatska može bolje u Rijeci održava prosvjed za kurikularnu reformu. Prosvjed u četvrtak 1.6. na Kontu u 18 sati. Poziv na prosvjed prenosimo u cijelosti.

Pozivamo građanke i građane Hrvatske da u četvrtak, 1. lipnja 2017. godine u 18 sati, na prosvjedu Repriza prosvjeda KuRikularna reforma s01e02 iskažu svoju podršku Cjelovitoj kurikularnoj reformi. Okupljanje započinje na Kontu, zatim preko Korza idemo do Jadranskog trga, u neposrednoj blizini Žabice, gdje završavamo akciju s podsjetnikom da zbog primata političkih i privatnih interesa moćnika mnogi mladi napuštaju Hrvatsku.



Prije točno godinu dana smo u brojci od 50 000 izašli na ulice i glasno i jasno viknuli „Hrvatska može bolje!“ No čini se da nas iz državnog vrha nisu dobro čuli jer eto nas opet i u 2017. s istim problemom i istom borbom za bolje, kvalitetnije i suvremenije obrazovanje. Pa ponovimo gradivo!



Cjelovita kurikularna reforma je iskren i pošten pokušaj boljega. Pokušaj da Hrvatska zajednički radi na svojoj budućnosti za dobrobit svoje djece. Cjelovita kurikularna reforma je na jednom mjestu okupila stručnost, entuzijazam i pozitivnu atmosferu čemu Hrvatska nije svjedočila posljednjih petnaest godina. Učiteljice i učitelji su svoju stručnost, svoje iskustvo, znanja i vještine stavili na raspolaganje Hrvatskoj da se oblikuje hrvatska škola koja će odgovarati na zahtjeve budućnosti, koja će učenike pripremiti da aktivno pridonose dobrobiti

Hrvatske, Europe i svijeta.



„Stručnost iznad svega!“ osnovna je misao vodilja svih koji su sudjelovali i dali svoj doprinos. Izravni i neskriveni politički utjecaj doveo je u pitanje provedbu Cjelovite kurikularne reforme. Pod „argumentom“ navodnog povećanja kvalitete i dijaloga u provedbu reforme najznačajnijeg sektora uključuju se ljudi prema političkoj liniji i političkim direktivama nasuprot 340 učiteljica i učitelja, stručnjakinja i stručnjaka koji su izabrani na temelju javnoga poziva.



No opet gledamo kako se nečiji privatni interesi nameću iznad javnih, kako politička elita uporno ignorira zahtjeve naroda te kako je klijentelizam postao općeprisutna pojava u našem političkom vrhu. Svatko tko iole razumno sagleda našu budućnost vidi da najprije trebamo krenuti s modernizacijom i restauracijom našeg obrazovnog sustava, bez uplitanja politike ideologije, a vođeno strukom. Sve zahtjeve Inicijative možete pronaći na http://goo.hr/zahtjevi-cekajuci-tramvaj/.



Zato se i ove godine okupljamo i dajemo do znanja da želimo kurikularnu reformu sa stvarno ekspertnom radnom skupinom koja objavljuje svoje akcijske planove, koja je transparentna i koja nije proizvod nečijih namještanja i interesa. Dajmo im do znanja da ne čekamo tramvaje i buseve, niti ne feštamo, i da ovo JEST prosvjed! Hrvatska može i mora bolje!



Pitanje obrazovanja je pitanje budućnosti naše djece i društva općenito. Budući da se u proteklih godinu dana nisu ispunili zahtjevi građanki i građana s prošlogodišnjeg prosvjeda, ponovo se to pitanje stavlja pred nas. Ovo je popravni ispit naše zrelosti i odgovornosti prema budućnosti, završava inicijativa svoj poziv.