Internacionalni festival animacijskog filma objavio program

Marina D. Richter je filmska kritičarka i novinarka iz Beograda koja već dvadeset godina živi i radi u Beču. Od 2004. je specijalni dopisnik beogradskog dnevnog lista Politika za rubriku kulture. Redovno surađuje s austrijskim portalom Artmagazine.cc, a piše i za razne austrijske publikacije kao slobodni novinar.

U svome 14. izdanju, internacionalni festival Tricky Women se javlja sa bogatim filmskim programom, serijom radionica manga crtanja i kaligrafije, tribinama, kao i sa predavanjima i dve umetničke izložbe u japansko-austrijskoj umetničkoj saradnji. Jedna od njih je okrenuta pet autorki (Akino Kondoh, Yoriko Mizushiri, ShiShi Yamazaki, Fumiyo Kouno & Shinjuko), koje istražuju temu ženske slobode do maksimuma, a njen kurator je Mitsuke Okamoto. Posetioci izložbe će moći da se i sami pretvore u anime zahvaljujući maskama KWGT koje će moći da ponesu sa sobom kući. Klimaks ove postavke je živi performans slikarke Shinjuko. Druga izložba će se održati u prostoru Kro Art galerije i njena specifična tema je uticaj "japanskog stila" na austrijske umetnice. Jedna uz druga, biće prikazana dela Melanie Schober, Tare Starnegg, Sookyung Yoo i Maye Yonesho.Kao što se iz uvoda u ovaj prikaz naslućuje, poseban fokusfilmskog festivala se ove godine okreće ka Japanu, odnosno animi i mangi koje će postati srž skoro četvorosatnog programa podeljenog u tri bloka kratkih filmova, a highlight je gostovanje japanske umetnice Fumiyo Kouno, na čijem manga srtipu je baziran dugometražni film In this Corner of the World (2016) Sunao Katabuchija, takođe na programu festivala. Još jedan celovečernji, iako nešto stariji film – Tamako Love Story (2014) Naoko Yamade, inače sequel popularne japanske televizijske serije Tamako Market , uvršćen je u selekciju autorskih radova iz zemlje izlazećeg sunca, predložen od strane Japan Media Art Festivala, ovogodišnjeg specijalnog partnera Tricky Women, koji je filmu u godini njegovog izlazka dodelio nagradu u selekciji Animation Division New Face Award. Japan Media Arts, festival koji je 2016. obeležio 20 godina postojanja, je za ovogodišnji Tricky Women takođe priredio selekciju 11 nagrađivanih filmova sa svojih prethodnih izdanja. U jednoiposatnom programu našli su se radovi japanskih autorki koje se bave temom ženske egzistencije.Pitanja koje će se tretirati na predavanjunajavljenom za 17. mart, su popularnost mange u Japanu i svetu, razlozi za internacionalnu pomamu za ovim načinom umetničkog izražavanja i koliko je teško istraživati ga, odnosno šta takvo istraživanje uopšte podrazumeva. Na ova pitanja će odgovor pokušati da da Sookyung Yoo iz Manga istraživačkog centra u Kyotu, poznati ekspert za fenomen Mange. Yoo će takođe održati radionice manga crtanja na bečkoj Akademiji likovnih umetnosti. U svome predavanju, profesorka Kyoto Seika univerziteta Jacqueline Berndt, stupiće u razgovor sa manga umetnicom Fumiyo Kouno tokom koga će se dotaći i teme njene popularne strip serije koja je poslužila kao uzor mnogim ekranizacijama.Uz specijalan fokus na japanski film, Tricky Women se posvećuju domaćoj filmskoj animacijskoj produkciji u Austrijskoj panorami, radnom tržištu u 'Work affairs' (specijalna kooperacija sa Radnom komorom Beča) i temi čežnje i stvarnosti ('O životu i ljubavi') u okviru istoimenog bloka filmova. Ništa manje interesantan je odeljak posvećen animacijskim dokumentarnim filmovima koji tretiraju teme od izbegličke krize, ksenofobije, ljubavi u zatočeništvu, života skitnica, nuklearne katastrofe u Fukushimi do reportaže o Obali Slonovače.U internacionalnom takmičarskom programu, 42 filma se takmiče za ukupno šest nagrada o kojima odlučuje internacionalni žiri u sastavu Mitsuko Okamoto (Tokyo University of the Arts),(autorka i producentkinja iz Hrvatske) i Elsy Lahner (kustos savremene umetnosti 20. i 21. veka bečke galerije Albertina). Window Horses-The Poetic Persian Epiphany of Rose Ming (Ca,2016) Ann Marie Fleming, čija je koproducentkinja kanadska glumica Sandra Oh (Dr. Christina Yang iz 'Grey’s Anathomy') stoji kao zasebno filmsko poglavlje festivala i jedan je od tri dugometražna filma na čitavom programu. U njemu se radi o kanadskoj pesnikinjii iz mešovitog kinesko-persijskog braka koja putuje na književni festival u Shiraz (Iran), gde pronalazi sponu sa svojim korenima. Fleming je višestruko nagrađivana rediteljka koja je snimila preko trideset filmova tokom dosadašnje karijere.I ove godine Tricky Women je pozvao internacionalne umetnice u tromesečnu rezodenciju u MQ (Museums Quartier) tokom koje mogu da se posvete stvaranju animacija.