'Iz ništavila': Pobjednik Vukovara stiže u hrvatska kina

Jedan od najboljih filmova godine, konkurent u službenom natjecanju Cannesa gdje je Diane Kruger osvojila nagradu za najbolju glumicu, triler 'Iz ništavila' idućeg četvrtka (4.1.) dolazi u hrvatska kina. Novi film proslavljenog redatelja Fatiha Akina osvojio je i glavnu nagradu Vukovar film festivala.



Uz pobjedu u Vukovaru i osvojenu nagradu u Cannesu, 'Iz ništavila' je Udruženje online kritičara New Yorka proglasio najboljim stranim filmom godine, nominiran je u kategoriji najboljeg stranog filma za nagrade Zlatni globus i Satellite, a radi se i o njemačkom kandidatu za prestižnu nagradu Oscar (već je ušao u najuži krug od devet kandidata od kojih će njih pet biti izabrano za nominaciju u utorak, 23. siječnja 2018. godine).

Osim činjenice što se radi o prvoj zajedničkoj suradnji Fatiha Akina ('Glavom kroz zid', 'Soul Kitchen') i prekrasne Diane Kruger ('Nemilosrdni gadovi', 'Ukradeni identitet'), zanimljivo je za spomenuti da je glazbu za film skladao Josh Homme, frontmen popularnog rock benda Queens of the Stone Age čijih se nekoliko pjesama također nalazi u filmu. Akin i Kruger upoznali su se 2012. godine u Cannesu te razgovarali o mogućoj međusobnoj suradnji kad se za to ukaže prilika. Četiri godine poslije snimili su napeti triler inspiriran istinitim događajima o seriji ksenofobnih ubojstva koje je u razdoblju od 2000. do 2007. godine počinila neonacistička skupina naziva National-sozialistischer Untergrund.



Katjin se život iznenada raspada kada njezin suprug Nuri i sin Rocco pogibaju u bombaškom napadu. Njezini prijatelji i obitelj pokušavaju joj pomoći, a Katja uspijeva organizirati pogreb. Međutim, potraga za zločincima i razlozi koji stoje iza bezosjećajnog ubojstva kompliciraju Katjino bolno žalovanje, te otvaraju rane i dvojbe. Odvjetnik Danilo, Nurijev najbolji prijatelj, zastupa Katju na suđenju dvoje osumnjičenika, mladog para ujedno pripadnika neonacističke scene. Sudski proces gurnuti će Katju do ruba, ali za nju nema alternative, jer ona traži pravdu.