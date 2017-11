Samo okrenite ovaj broj i naručite super_truper_gadget iz topline svog doma…

Zavalite se u udobnu fotelju ispred računala i uz pomoć super_truper_programa zaradite milijune…

i u malom stanu možete držati xyz spravu…

onaj ponos kada ugledate smješka u bilježnici svog đaka…

Jedna od (stotine) tehnika prodaje temelji se na povezivanju ugodnog osjećaja s radnjom koju primatelj poruke (čitaj: kupac) treba napraviti.Osvještavanje ugode umanjuje prigovore i trebalo bi rezultirati nekom akcijom.Ali… sve to drži vodi i ima smisla, no praksa pokazuje kako se takve stvari koriste vrlo nezgrapno i upitnim rezultatima.Naime, često se dešavaju propusti prodavača / marketingaša koji nedovoljno dobro poznaju okolnosti u kojima im se nalazi potencijalni klijent, pa izjavama “iz topline svog doma”, “ozarenog lica djeteta”, “udobnosti automobil” ne stvore željeni efekt.Zapravo, dešava se da su takve izjave toliko izraubane i površne da im nitko ne vjeruje, a prodavači ih stavljaju samo kako bi popunili minutažu ili prostor u ponudi / letku.Ispravan smjer? Znajte okolnosti u kojima vam se nalazi ciljna skupina, no ne s naglaskom na negativu i što bi trebali izbjeći, već s njihovim stvarnim životnim okolnostima. A nakon toga što im to potvrdite i dodatno osvijestite, bit će puno otvoreniji za poruku koja slijedi nakon nje.Ovakav pristup traži nešto više promišljanja i pripreme (istraživanja), no zato daje kvalitetne i dugoročne rezultate. Osim toga, gradi povjerenje i privrženost brendu.