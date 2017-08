Jedan od rijetkih koncerata u kolovozu u Zagrebu: The Kills i Lovely Quinces u Tvornici

Ulaznice

Službena prodajna mjesta:

● Dirty old shop, Tratinska 18

● Rockmark, Berislavićeva 13

● Aquarius CD Shop, Varšavska 13

● Dallas Music Shop Rijeka, Splitska 2a

Eventim prodajna mjesta i www.eventim.hr

Ponajveći koncert kolovoza u Zagrebu odsvirat će britansko-američki rockeri The Kills koji nastupaju u subotu 19. kolovoza u Tvornici, što će biti njihov prvi koncert u Hrvatskoj. Prije njih nastupa Lovely Quinces, a ulaznica je 140 kuna.The Kills u Zagreb dolaze u sklopu velike europske turneje na kojoj prevladavaju festivalski nastupi. Upravo danas duo ćenastupiti na glavnoj pozornici Szigeta, a taj se svirka može pratiti na YouTube kanalu festivala s početkom u 16:00. Nakon Mađarske odlaze na Open Air Festival u Švicarskoj poslije kojeg se spuštaju do zagrebačke Tvornice 19. kolovoza na jedan od rijetkih samostalnih klupskih koncerata.Bend trenutno promovira čak dva izdanja – album 'Ash & Ice' i EP 'Echo Home – Non- Electric' kojim su obilježili 15 godina od objave prvijenca.Killsima će se u Tvornici pridružiti Lovely Quinces koja je na budimpeštanskom festival održala izuzetno zapažen nastup 11. kolovoza. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 140 kn, a na dan koncerta za ulaz će se trebati izdvojiti 160 kn.