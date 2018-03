Kad je fokus na cijenu, osim...

Novi produkt neka ima fokus skupljanja potencijalne baze klijenata

Redovito radite upsale i nudite nadogradnje

Ugradite gamification

Komunicirajte im da imaju privilegiju uvida u vaše nove produkte koji još nisu dostupni tržištu

Uključite ih u beta testiranja

Nagradite ih ekstra bonusom kod kupnje drugog produkta

Stvarajte kredibilitet kroz newslettere i/ili druge evente

Čestitajte im praznike i/ili važne datume

Opće je poznato, da ono na što stavite fokus to će rasti te će to biti ono što će privlačiti.I u svijetlu toga, nije neuobičajeno da mnogi poduzetnici stavljanjem fokusa na prizmu niske cijene žele ostvariti dobre poslovne rezultate, pa će onda već u budućnosti smisliti nešto kako bi podigli profitabilnost.Razlog ovog današnjeg uvoda je prodajna rečenica jednog novog produkte od ekipe koja bi trebala biti majstor u promociji i prodaji.A rečenica glasi…Po iznimno pristupačnoj cijeni XXXXXX YYYYY će biti uz Vas kao benefit 1, benefit 2 toliko dugo koliko želite i trebate!WTF je bila moja prva reakcija na nešto takvog.Ili su pukli ili imaju nekog skrivenog asa u rukavu.Iskreno, ne znam što je u pozadini, no ako razmišljate o (novim) prodajnim koncepcija na “niska cijena / novi produkt”, onda evo par smjernica:Ideja ima napretek, tako da