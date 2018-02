Kako najbrže skuriti* hrpu love

hrpu bannera na tematskom portalu

Ako se nikada niste pitali kako u biznisu najbrže skuriti hrpu love, onda je to jedna stvar - MARKETINŠKE AKTIVNOSTI bez vizije, strategije i taktike.Tako možete kupiti:i ubrzo dovesti stanje na poslovnom računu na tri znamenke, uključujući i brojke iza decimalne točke.Naravno, uz sve to možete napraviti super-cool logo od par tisuća ili desetaka tisuća kuna, urediti pročelje ureda mramorom, oblijepiti si dostavno vozilo lenticular naljepnicama i set drugih marketinških aktivnosti.Znajte, da to što je nešto sexy i fora i da će vas zbog toga susjedi tapšati po ramenima ili frendovi hvaliti jer su vas vidjeli na TV-u, ne donosi lovu na poslovni račun ako to direktno ne pridonosi privlačenju potencijalnih klijenata ili povećava broj / iznos uplata.Poznavanje ciljne skupina je jedan od važnih koraka za sprječavanje bezobzirnog kurenjelove, poznavanje njihovih preferencija i očekivanja je isto važan korak, poznavanje i komunikacija vaših vrijednosti isto puno utječe na nepotrebno kurenje love.Ići od taktike tj. “dobili smo super ponudu za full stranicu u mjesečniku, mogli bi se oglasiti” je krivi smjer tj. ispravan smjer u nepotrebno kurenju love.Kako bi neki mudri ljudi rekli, razmislite malo o tome… a ja na to mogu dodati da si odvojite nešto vremena i nešto novaca za investiranje u seminar / radionicu “24+ tehnika & vještina” koju održavam za tjedan dana i garantiram da će vam to biti najbolje “skureni”novaca koji će za rezultat dati još više novaca koje ćete u budućnosti “kuriti” na pametne, mudre i profitabilne aktivnosti.