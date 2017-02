Kako puno raditi i ništa napraviti

Sviđa vam se ovaj savjet/tehnika? Prijavite se na Business klinika mailing listu i direktno primajte tekstove o prodajnim vještinama i poslovnim tehnikama uz koje ćete unaprijediti poslovanje. Korisno, vrijedno i konkretno.



Ima nešto više od bezbroj načina kako se ubiti od posla, a da bi se na kraju dana osjećali zbunjeno jer ne znamo što smo uopće radili ili još gore, što smo uopće napravili taj dan.Nešto radili jesmo - gasili smo vatre, odgovarali na emailove, razmišljali, pregovarali, dogovarali, istraživali, učili… sve nešto i pomalo što je trebalo napraviti, no što je na kraju od toga ispalo je dosta dvojbeno. Ubiješ se od posla, a onda na jedno nevino pitanje bliske osobe "što si danas radio?" ostanemo zabezeknuti i odgovorimo s dosta zbunjujućim "radio".Ako imate takvog iskustva i svako malo se osjetite da ste puno radili, a ništa napravili, vrlo vjerojatno je posrijedi simptom - "moram prvo sve zadovoljiti, kako bih se mogao posvetiti svom poslu" ili čak "prvo složiti idealne uvjete, a onda se posvetiti poslu".Dosta čitatelja ovog newslettera na racionalnoj razini će potvrditi da to nije dobro i vjerojatno za sebe reći kako to znaju, no kada to isto treba provesti u praksu gotovo da sam 100% siguran da će odgovor biti - "ali mi smo specifični" ili "ne kužiš, no ja imam drugačiju / specifičnu situaciju".Znate što? Svi mi imamo neku specifičnu situaciju :)Najbolje rješenje na gore izneseni problem krije se iza pojma fokus i famoznog "big picture" koji određuje u kojem smjeru želimo / trebamo ići, no važnost koja se pridaje "big picture" je često pretjerana i mnoge poduzetnike zapravo zablokira i dovede u stanje da rade sve i svašta, a najmanje ono što bi trebali raditi i što bi trebalo "hraniti big picture".Praksa pokazuje kako je danas pravo rješenje u "ne" na hrpu zahtjeva koji traže pažnju, a tu istu pažnju zapravo ne zaslužuju. Ako ćemo još konkretnije, rješenje je u "ne" prema različitim dobronamjernim savjetima, "ne" prema upitima za uslugama koje ne pružate (iako znam da biste ih mogli pružiti uz male preinake) i "ne" prema slijepom praćenju "go with the flow" filozofije.Ali kako reći ne kada ima toliko puno posla koji treba napraviti? Treba srediti ovo, pa ono, pa još popraviti x, pa srediti y, pa ići tamo, a onda ovamo… Toliko puno posla da ne znam za sebe i dan od 32 sata mi ne bi bio dovoljan za sve to napraviti.Žao mi je što je tako, no "NE" je rješenje za hrpu takvih situacija. I da, neke stvari se neće napraviti. I da, radi toga će biti nekih problema. I da, osjećat ćete se loše radi toga. I da, ovo će vam dati priliku da se bavite poslom koji je važniji i za koji ste stručniji. I da, to će vam donijeti više uspjeha, sreće i boljih poslovnih rezultata.Ili i dalje možete nastaviti istim putem i istim načinom. Samo se nemojte čuditi zašto i dalje dobivate iste rezultate.