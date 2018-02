Kako skužiti kad ljudi improviziraju

Češanje iza uha

Češanje po nosu

Češkanje ispod oka

Češkanje po kosi

Sviđa vam se ovaj savjet/tehnika? Prijavite se na Business klinika mailing listu i direktno primajte tekstove o prodajnim vještinama i poslovnim tehnikama uz koje ćete unaprijediti poslovanje. Korisno, vrijedno i konkretno.



Ime:





Email:













Ni mi ne volimo primati SPAM, stoga možete biti sigurni kako ga nećete dobiti od nas. Nakon prijave provjerite svoj email kako biste potvrdili svoju odluku (double opt-in).

Meni osobno je ovo jedna od najdražih tehnika kod procesa pregovaranja iz koje se može vidjeti je l' druga strana improvizira ili čak moguće da laže.Naravno, prije nego se slijepo uhvatite za nju, uzmite u obzira da ne postoji univerzalni model “čitanja lažljivaca” i da je bitan kontekst u kojem se nalazi osoba.Dakle, tehnika se svodi na to da pratite što osoba radi sa svojim rukama tj. koliko učestalo se dira u području glave tijekom prezentiranja neke teme.Knjige često navode primjer kako će lažljivac nehotice pokriti usta, no ljudski rod je evaluirao i danas su aktualni neki drugi elementi:Pratite malo političare kad vas uvjeravaju kako je sve pod kontrolom, kako ovaj ili onaj proces… i vidite kuda im idu ruke, što rade prstići.Kao da ih je nekim čudom baš sada zasvrbjelo na vrhu glave :)Eh da… ima ovdje i lekcije za vas poduzetnike -To vam je znak da ili niste dovoljno pripremljeni ili da trebate poraditi na tehnici prezentacije & prodaje