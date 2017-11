što motivira potencijalnog klijenta da vam se javio

kakve probleme ima

koju vrstu rješenja traži

koliko je spreman investirati

što je sve pokušao napraviti da riješi problem

koje emocije ga pokreću

što očekuje od vas

Sviđa vam se ovaj savjet/tehnika? Prijavite se na Business klinika mailing listu i direktno primajte tekstove o prodajnim vještinama i poslovnim tehnikama uz koje ćete unaprijediti poslovanje. Korisno, vrijedno i konkretno.



Ime:





Email:













Ni mi ne volimo primati SPAM, stoga možete biti sigurni kako ga nećete dobiti od nas. Nakon prijave provjerite svoj email kako biste potvrdili svoju odluku (double opt-in).

Uvrijeđeno je pravilo kako je u poslovnom odnosu jako bitno da postavite sva relevantna pitanja jer ćete tako saznati:… i set različitih istraživačkih pitanja koja će vam bolje približiti sliku očekivanja / potreba, a onda ćete vi puno lakše prezentirati sebe, svoje vrijednosti i rješenje za njegove potrebe.Sve što sam naveo stoji i potrebno je koristiti, ali… kako to već bude, često se mladi i nedovoljno iskusni poduzetnici zapetljaju u NAČIN kako postavljaju pitanja.“Zašto” je najčešća riječ s kojom započinju istraživačka pitanja i onda umjesto da dobiju laganu konverzaciju i razmjenu informacija, zauzvrat im bude isporučeno hrpu odgovora koji započinju sa “zato”.Zašto ste nam se javili za suradnju? ili Kako to da ste nam se javili za suradnju?Zašto vam se čini da je XYZ rješenje prikladno za Vas? ili Kako to mislite da vam je XYZ rješenje prikladno?Primjećujete li razliku? “Kako to” i njegove izvedenice puno su blaže i otvaraju dijalog, dok nezgrapno korištenje “zašto” izaziva revolt (posebno ako ste u početku odnosa) i osjećaj da je osoba na ispitivanju.Zanimljivo, zar ne?p.s. Postoje tehnike i metodologije gdje je “zašto” prikladnije za koristiti, no u većini prodajnog razgovora i prodajnog otkrivanja potencijala za suradnju, “kako to” je puno prikladniji.