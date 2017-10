Kompromisni davatelj usluga (strategija)

Sviđa vam se ovaj savjet/tehnika? Prijavite se na Business klinika mailing listu i direktno primajte tekstove o prodajnim vještinama i poslovnim tehnikama uz koje ćete unaprijediti poslovanje. Korisno, vrijedno i konkretno.



Ime:





Email:













Ni mi ne volimo primati SPAM, stoga možete biti sigurni kako ga nećete dobiti od nas. Nakon prijave provjerite svoj email kako biste potvrdili svoju odluku (double opt-in).

Kompromis - situacija kada moramo birati između dvije i više opcija pa onda radi nekog ili nečeg moramo odabrati malo manje dobro rješenje.Svojevremeno sam pisao tekst na temu kako trgovački lanci bijele tehnike ali i drugih industrija u kojima postoji više verzija istog proizvoda koriste usporedbe kao strategiju prodaje "srednjeg".Samo za podsjetnik kako je uobičajeno da izlože 3 vrste televizora - najjeftiniji, srednje skuplji, najskuplji. Nakon što “naleti” potencijalni kupac i nije do kraja siguran koji model će kupiti (ima on u glavi okviran budžet, no spreman je i na kompromis) često zaključuje kako najjeftiniji neće kupiti "jer sigurno ima nešto manje kvalitetno”, a najbolji mu je preskup, pa se onda lakše odluči za ovaj “u sredini”.Pozadina ovakve prodajne strategije je u poznavanju funkcioniranja ljudskog mozga koji cijelo vrijeme uspoređuje, a onda kada se to još malo “zapapri” s par emocija i pametnim nastupom prodajnog osoblja, kupac se vraća kući s TV-om srednje kvalitete i srednje cijene.Sve ovo do sada opisano spada u poznate modele prodaje koje “live” trgovci znaju (ili bi trebali znati), no jeste li razmišljali da istu tu strategiju možete upotrijebiti i kod prodaje usluga ali u malo “kompleksnijem” okruženju.Ponavljam - ljudski mozak voli uspoređivati.Pa ako je to tako, zbog čega ne biste definirali prodajnu koreografiju u kojoj bi se kod potencijalnih klijenata smjestili kao kompromisni davatelj usluga.Jedna od poznatijih tehnika u tome je korištenjem usporednih tablica, no umjesto da navodite različite verzije svojih usluga, za usporedbu koristite: “Jeftiniji davatelj usluge”, “[Vaša tvrtka]”, “Premium davatelj usluga”.I onda samo u kolonama navedite hrpu karakteristika, te pored svake od njih stavite znak “+” ili “-“.Cilj je da imate nešto više pluseva (“+”) od jeftinijeg, a ujedno i nešto manje minusa (“-“) od premium davatelja usluga.Nakon takve prezentacije, čarolija počne djelovati i kompromisne odluke se puno lakše donose.p.s. Gornja strategija ima smisla kada ste realno nešto slabiji od premium konkurencije ali nešto bolji i skuplji od najjeftinijih. Nabrijavanje različitih savjetnika, konzultanata, coacheva i gurua da morate biti premium često je najgori savjet i put koji možete odabrati ako niste spremni niti imate mogućnosti postati premium u svojoj branši. Ali zato biti stepenicu niže od premiuma je puno lakše i često zna stvoriti veće bogatstvo od premiuma ali i od najjeftinijih.p.p.s. Ego je jedan od većih zapreka prije nego poduzetnici uvide i odluče kako je “kompromisna strategija” nešto najbolje za njih. Javite se ako ste spremni to promijeniti.