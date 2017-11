Koncert odličnog benda: Algiers u Zagrebu i Rijeci

Riječ organizatora:

Njihov je spoj gospel vokala i gitarističke glazbe u rasponu od post-punka Gang Of Four ili A Certain Ratio do elektropunk i industrial prizvuka kultnih Suicide, zaintrigirao glazbenu kritiku koja je u pravilu ostala zatečena originalnošću i visokom razinom kvalitete koju su već na svom prvom albumu Algiers isporučili. Kao i obično, postojala je kod mnogih skepsa i strah od "ukletog" drugog albuma koji se nerijetko događa onima koji se odlučuju implementirati nove i nekonvencionalne ideje, pa se takvi već na svom drugom pravom izdanju počinju vrtjeti u krug bezuspješno tražeći izlaz iz okova revolucionarnog albuma prvijenca.



Na našu sreću Algiers su uvjerljivo demonstrirali kako u njihovom slučaju strahu mjesta nije bilo, jer je drugi album 'The Underside of Power' razoružao i najveće skeptike, donijevši im hvalospjeve od većine važnih glazbenih medija kao što su A.V. Club, AllMusic, Drowned In Sound, Clash, Alternative Press, The Quietus i The Wire. Snimljen u Bristolu, a produciran od Adriana Utleya (Portishead) ovaj album snažno i beskompromisno progovara o sadašnjosti koju proživljava ova četvorka smještena između New Yorka, Londona i Atlante. Stvarnost je to koju podjednako diktira Trumpova Amerika kao i sve izraženija ksenofobija u Velikoj Britaniji, stvarnost kojoj se Algiers odlučno suprotstavljaju svojim strastvenim spojem gospela, soula i post punka.



Algiers su Franklin James Fisher na vokalu, Ryan Mahan na bas gitari, Lee Tesche na gitari, a odnedavno je punopravni član benda i Matt Tong, nekadašnji bubnjar i suosnivač grupe Bloc Party.

Odličan američko-britanski alter-rock bend Algiers na svojoj aktualnoj turneji dolazi u Hrvatsku gdje će svirati 26. siječnja u zagrebačkoj Močvari te 27. siječnja u riječkom Palachu. Ulaznice su su startu 65 kuna pa polako poskupljuju s približavanjem koncerta, kako je to već postalo uobičajeno. Ulaznice za Zagreb po promotivnoj cijeni od 65 kuna može se pronaći od 24.11. u Rockmarku i Dirty Old Shopu. Od 4.12. cijena će im biti 80 kuna, na dan koncerta 100 kuna, a dostupne su i preko njihovih web stranica.Za Rijeku early bird ulaznice po cijeni od 65kn su u prodaji od petka, 24.11. sve do četvrtka, 30.11. Od 1.12. cijena ulaznica iznosi 80 kn i stoji sve do dana koncerta kada se penje na 110kn. Ulaznice dostupne u Dallas music shop Rijeka i sustavu Entrio.