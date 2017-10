Koncerti, zabava i dobra atmosfera - do kraja mjeseca u Pločniku

Do kraja listopada niz koncerata, promocija, zabava i generalno dobra atmosfera čekaju posjetitelje Pločnika , zagrebačkog kluba kod Zapadnog kolodvora kojeg vole nazivati "gradskim dnevnim boravkom" jedinstvenog konceptualnog prostora. Iza kluba stoje ljudi koji organiziraju festivale Outlook i Dimensions te vode nezavisnu izdavačku kuću PDV. Ovdje njihov FacebookDogađanja do kraja listopada su u takvom duhu:Trio koji je nastao negdje po putu između sastava Kozmodrum i Sunrise Sessions odlučio se odvojiti (ili kopirati?) od matičnih stanica i odlutati u svom smjeru. Klavijature (Hrvoje Galler), bas (Goran Delač) i bubnjevi (Janko Novoselić) kroz improvizaciju ulaze još dublje u klupski zvuk, uranjajući u techno, house, breakbeat, dub atmosferu i eksperiment. Korištenje improvizacije i vokabulara elektronske glazbe omogućava beskonačne kombinacije pa tako niti jedan nastup ne može biti isti, ali se opet tematski uvijek zadržava na klupskom i plesnom izričaju.Nakon zapaženog prvog singla 'Sunčan dan' Lili Gee predstavlja drugi singl 'Promijenila sam se'. Radi se o jakoj ženskoj pjesmi s motivom unutarnje, ali i vanjske promjene. Snažnim vokalom Lili redefinira klasične rodne obrasce i tematizira osvještenu zrelu žensku seksualnost: "Promijenila sam se, jer to sam htjela. Promijenila sam se, nema granica tijela". Pjesma je u laganom funk tonu, produkciju potpisuje Jurica Bura, a tekst i glazbu Miro Odak.U podrumu Pločnika, zvanom Klein, nastupa prvi domaći sound system, iza kojeg stoje stari lisci i vrsni poznavatelji materije - Ilko i Zoki. Krajem prošlog vijeka, kad su Ilko i Zoran odlučili da će raditi zajedno, ime Bass Culture većinu je asociralo na daleku prošlost i legendarni treći album Lintona Kwesi Johnsona. Bass Culture je svojim zvukom obuhvatio naslijeđe stare škole roots reggaea i inovacije koje su na scenu svakodnevno donosili producenti elektronskog duba. S vremenom se Bass Culture zvuk mijenjao i nadograđivao, ali poruka je ostala ista - uvijek kontra Babylona.Članovi Kozmodruma, i tim okupljen oko izdavačke etikete PDV, priređuju zabavicu povodom objavljivanja aktualnog albuma 'Gravity'. Od 20 do 21h u prostoru dućana ploča (na katu), prigodni popusti očekuju sve kupce albuma, dodatni popusti ostvaruju se i kupnjom ulaznice za promotivni koncert (KSET, 16.11.). U nastavku večeri članovi benda i njihovi gosti održat će DJ setove u plavom podrumu zvanom Klein.Forske kobre priređuju vizualno-auditivni napad - dvojac će goste zabaviti, rasplesati i nadahnuti čula! Auditivni napad: Kudjo /Gpypsydelic (PsyDubstepGlitch); iza imena Kudjo nalazi se Marko, civilni aktivist i bioagrikulturist. Vizualni napad: Tvrdokorne Mrlje /Komikaze (grafike, posteri, majice, stripovi, projekcije...)RAW Rasta Altitude Weekend with RAS MORAY FYAH (Kenya), Ghetto Roots, High Grade Commanda and Rasta Altitude Sound! Celebrating Rasta culture 28.10.2017. at Pločnik, inna di irie vibez...Mjesna Zadruga Pločnik za Noć vještica organizira Našu Malu Strašnu Priredbu za ples