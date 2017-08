'Kratki izlet' i 'Gazda' na Liburnia Film Festivalu

Dobitnik Velike zlatne arene za najbolji film Pulskog filmskog festivala, 'Kratki izlet' bit će prikazan na Liburnia Film Festivalu koji se održava od 21. do 25. kolovoza na maloj Ljetnoj pozornici Opatija, u Vili Antonio i u Caffe baru Eugenian u Opatiji.'Kratki izlet' bit će prikazan u pretprogramu 15. Liburnia Film Festivala, u subotu 19. kolovoza u 21 sat i to na, također atipičnoj, lokaciji koja nadograđuje nadrealnu atmosferu filma. Riječ je o ex Motelu Panorama na Preluku kraj Rijeke, prostoru koji će u bliskoj budućnosti postati Mediteransko edukacijski komorski centar inovacija Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Rijeka a zasad egzistira kao podsjetnik na arhitekturu socijalizma i neki davni turizam.'Kratki izlet' igrano je dokumentarni „film generacije“ riječkog redatelja sa zagrebačkom adresom, također i člana žirija 15. LFF-a te višestruko nagrađivanog autora dokumentarnih filmova. Nastao je prema istoimenom romanu Antuna Šoljana, svjetsku je premijeru imao na 46. Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu a već je nagrađen i na filmskom festivalu Andreja Tarkovskog Zerkalo u Rusiji (najbolji redatelj; nagrada Voice) te na Festivalu evropskog filma Palić u Vojvodini (posebno priznanje).Pratimo mladića koji ljeto u Istri provodi tulumareći i obilazeći festivale. Po putu okupi društvo poznanika te ih vodi u potragu za obližnjim samostanom sa srednjovjekovnim freskama. Ono što je trebao biti njihov kratki izlet, prerast će u alegorijsko putovanje u nepoznato...Tijekom pet festivalskih dana bit će prikazana 33 filma: 22 u konkurenciji, četiri van konkurencije (produkcija Restarta) te još sedam filmova u popratnom programu. Među njima je i popularni dokumentarac 'Gazda' redatelja Daria Juričana koji će nakon filma sa suradnikom Sašom Paparella održati case study pod nazivom Kako se postaje gazda. Ovdje popis svih filmova koji će igrati.Najavljene su i dvije tribine: Opatija i Europska prijestolnica kulture 21. kolovoza te Audiovizualni sektor u PGŽ uz predstavljanje Kvarnerske filmske komisije 22. kolovoza. U tijeku su i prijave za radionice Prvi put snimam i Filmska početnica kao i poziv za volontere.