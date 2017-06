Kritika iz Cannesa: 'Closeness' - kleš kultura u Kabardsko-Balkarskoj Republici

Marina D. Richter je filmska kritičarka i novinarka iz Beograda koja već dvadeset godina živi i radi u Beču. Od 2004. je specijalni dopisnik beogradskog dnevnog lista Politika za rubriku kulture. Redovno surađuje s austrijskim portalom Artmagazine.cc, a piše i za razne austrijske publikacije kao slobodni novinar.

Jedno od najprijatnijih iznenađenja u Cannesu je bio prvi dugometražni film Rusa po pasošu Kantemira Balagova Closeness (Tesnota), koji se našao na takmičarskom programu Un certain Regard. Ovo je ne samo odličan film, nego i prozor u svet nepoznatih kultura na severu Kavkaza sa vremeplovom u pozne 1990-e u Rusiji, godina prožetih oružanim sukobima u Gruziji, Abhaziji, Tadžikistanu, Čečeniji i Dagestanu. Balagov glas se čuje posle najavne špice, u malom intimnom uvodu za razlog odabira ove teme i predela - odrastao u zabačenom delu Rusije za koji je malo ko čuo, a još manje o narodu zvanom Kabardijanci kojih je skoro 800000, ovo je dobrodošao intro koji nema otužan etno prizvuk i traje svega nekoliko sekundi koje su dovoljne da priča glatko krene u svoj tok.Godina je 1998. i mestašce Nalchik je obavijeno sivilom pozne jeseni. Dvadesetčetvorogodišnja Ilana (Darya Zhovner), na užas i neodobravanje majke (Olga Dragunova), pomaže ocu u njegovoj auto-mehaničarskoj radnji. Sem što ga spašava od grešaka u vođenju poslovnih knjiga, ona sa njim svakodnevno popravlja automobile istočno-evropske proizvodnje u koje se, čini se, mnogo više razume od oca (Artem Tsypin). Obučena u trejdmark treger pantalone i vuneni džemper, nenašminkana i kose uvezane u neurednu punđu, ona štrči u okolini u kojoj žene vode računa o domaćinstvu i "sebi" – uvek u suknjama i haljinama i na gotovs da porade sve što treba u svrhu besprekorno vođenog doma. Porodica pripada kompaktnoj židovskoj zajednici tradicionalnih shvatanja u kome su devojke ženstvene i spremne za udaju, naravno za nekoga svoje veroispovesti. Ilana nije neko koga roditelji tek tako mogu da nateraju da promeni svoj stav prema životu i njena veza sa Kabardijancem muslimanske veroispovesti Zalimom (Nazir Zhukov) je razlog za još nategnutije odnose sa majkom koja ionako mari samo za mlađeg sina Davida (Veniamin Kats). Noćno iskradanje kroz prozor neće ostati neprimećeno i trpeće se stisnutih usana do nemilog događaja koji će promeniti živote ne samo čitave porodice, već i Nalchika. Davidova veridba sa devojkom Leom iz susedstva mora da se isprati sa feštom uz pesmu i obed sa rodbinom, zvanicama i rabinom, i slavlje će biti potpuno sve dok verenici ne odu u noć u kojoj će nestati kao žrtve otmice. Novac koji otmičari traže za njihovo puštanje na slobodu je za obe familije nedostižan, a zajednica koja se diči svojom povezanošću, pokazuje pravo lice ponudivši skupa tek nešto više od polovine svote. Savetovanje "plemena" u sinagogi se pretvara u svađu o tome čija je glava vrednija spašavanja, te simpatije naravno odlaze samohranoj majci sa ćerkom jedinicom, a Davidovi roditelji su prinuđeni da se bace u čeljusti poduzetnika koji u njihovoj nesreći vidi svoj profit – garaža prelazi u njegove ruke za trećinu svoje prave tržišne cene, čime potrebna suma još nije dosegnuta. I roditelji i Llana su spremni da učine apsolutno sve za izbavljenje Davida iz kandži otmičara, pogotovo videvši stanje njegove verenice po puštanju na slobodu. To "sve" ima vrlo gorku stranu po sve članove, sada prinudno, tročlane familije. Odricanje nije tema, ali Ilana ne želi da prihvati žrtvovanje "na altaru" sa mladićem iz zajednice koji je prati kao verno kučence, ali za koga ne oseća ništa. Njenim roditeljima je za udaju ponuđen novac koji ne samo da je dovoljan da se isplati ostatak za otkupninu sinovljevog života, već i za lagodnu budućnost.Ilana sakriva istinu o otmici brata od svoga momka sa kojim se, iz osećaja nemoći i tuge, svakonoćno opija i naduvava u udžerici njegovih prijatelja, bezperspektivnih mladih ljudi ogrezlih u sitne poroke. Niko od njih ne zna da je Ilana Jevrejka, ali sumnja počinje da se javlja kada postanu svesni da ne priča njihov jezik. Tokom jedne večeri provedene u oblacima gandže, njen identitet će se razotkriti po nevoljnom gledanju VHS snimka grozomornih egzekucija ruskih vojnika od strane džihadista. Ova veoma duga scena koja gledaoca ne pošteđuje sečenja grkljana i amputiranja živih zarobljenika je iz bioskopske sale Debussy u Cannesu oterala jedan deo publike, ali baš ona ima ključan efekat na ogoljavanje ljudske prirode. Balagov pušta svoje protagoniste da vokalizuju tri tipa reakcija, toliko univerzalnih, da se mogu prikačiti pripadnicima apsolutno svake nacije – dok jedan suznih očiju pita kako jedno ljudsko biće može tako nešto da učini drugom, njegov drugar zuri u ekran pažnjom neutralnog posmatrača, dok treći u sebi otkriva simpatizera "neophodnih metoda za borbu protiv mrskog neprijatelja Rusije"."Romeo i Julija" Kabardsko-Balkarske Republike su stisnuti u kut, bez ičije podrške i – kako će se na kraju ispostaviti – bez ičega zajedničkog sem nečega za šta misle da je ljubav. Mehur od ružičaste sapunice puca kada Zelim očajnički akt svoje devojke da mu se seksualno približi po saznanju da su je roditelji prodali, dovodi do brutalnog akta deflorisanja. Balagov Illanu ne pretvara u žrtvu i odeva je u ruho heroine koja tokom čitave radnje filma dominira svojom sudbinom, čak i onda kada se lomi i fizički i psihički.Snimljen u 4:3 formatu, film dobija snažnu podršku direktora fotografije Artema Yemelyanova koji donosi pametne odluke u smeni između rukom vođene i statične kamere, sa Illanom kao polaznom tačkom perspektive radnje. Da je montaža 'Closeness' oslobodila balasta razvučenog kraja sa repetitivnim komponentama i težine osećaja da postoji makar dva kraja pre samog završetka filma, on bio dobio bod više.