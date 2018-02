Kritika s Berlinalea: 'Nasljednice'

Debitantski igrani film Marcela Martinessija Naslednice je jedan od retkih filmova iz Latinske Amerike koji se bave LGTB sredinom, u ovom slučaju još netipičnije – lezbejskim parom poznih srednjih godina koji, usred teških finansijskih problema – posle tri decenije subitisanja počinje da sesuočava sa svojim manama. Građen na odličnom scenariju iza kojeg takođe stoji Martinessi, uz jak kasting sa Anom Brun i Margaritom Irun u glavnim ulogama, film se bazira na priči o uticaju koji iznenadna neimaština ima na dve žene koje su do finansijske krize, sa nasleđenim dragocenostima, vodile jedan relativno lagodan porodični život.Spoljašnji svet je ovde skoro nevidljiv, čak i onda kada se radnja iz hermetički zatvorenih prostora prebacuje napolje. Enterijeri u Naslednicama igraju posebnu ulogu svojim razotkrivanjem staleških razlika i bitnih životnih prekretnica, oni hvataju raspoloženja, rituale, prošlost i sadašnjost. Požuteli otisci na zidovima koje prekrivaju nekada popularne svilene tapete u neslavno propalom stanju, odaju koliko je slika već moralo biti prodato, poslagane kristalne čaše, srebrnina i nakit, o onome što će tek biti žrtvovano.Chiquita (Irun) je zbog velikog duga banci primorana da potpiše papire prema kojima se od dužnice pretvara u prevarantkinju i dodeljena joj je tromesečna zatvorska kazna. Ovaj dramatični preokret primorava njenu partnerku Chanu (Brun) da se otrgne iz depresije, pukim slučajem postavši taksi služba za njenu i dalje bogatu susetku Pitucu (Maria Martins). Usluga koju prvi put čini, uzima se kao ponuda za daljne vožnje i stari Mercedes postaje vrsta putujuće psiho-terapije i za vozačicu i za njene klijentkinje koje rastu iz dana u dan. U 'Naslednicama' se muškarci skoro i ne vide sem u pokojem usamljenom epizodnom slučaju, i kamera prati svakodnevnicu žena, onih koje se trude da prežive i ublaže finansijski košmar i onih koje troše vreme kockajući se i tračareći.Ostavši sama u kući sa služavkom Pati (Nilda Gonzales), Chana polako počinje da stiče samopouzdanje i samostalnost nestale u vezi kojom vrlo jasno dominira Chiquita. To su dečiji koraci, od rituala pijenja čaja, češljanja i odabira odeće, do sedenja za volanom sopstvenog automobila. U tom sporom procesu samoostaljivanja, Chana sklapa poznanstvo sa mlađom Angy (Ana Ivanova), što u njoj budi osećanja koje dugo nije imala.Odluka direktora fotografije Luisa Armanda Arteage da posegne za preterano mračnim tonovima koji u prvih petnaest minuta filma lica ključnih protagonistkinja pretvaraju u neraznatljive mrlje, blago je iritantna. Iako je jasna nakana da se atmosferski naglasi antikvarna unutrašnjost kuće u kojoj – okružen istorijskim nameštajem, kristalnim lusterima i vrednim umetničkim delima u nestajanju - živi lezbejski par poznijih srednjih godina, ovaj potez je naporan za praćenje radnje zbog preterane dominacije nad onim što se odvija na platnu. (7/10)