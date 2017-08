Krk: Danas počinje festival Velvet - sviraju Them Moose Rush, Chui...

Raspored:

Nedjelja, 13.8., Punat, glavni trg

18h-00h izložbe, sajam ploča, Radio Roža

21.15h-22h Salty Tails

22.15-23h Stephany Stefan

23.15h-00.30h Nesesari Kakalulu



Ponedjeljak, 14.8., Punta de Bij

18h-21h boat party s dj set by Ana Antonova/Morikone/Zolium

18h-21h Radio Roža lounge & Če bo bo, će na na

21.05h-21.40h At Pavillon

21.40h-22.20h Them Moose Rush

22.20h-23.05h Chui

23.05h-00.10h Vanishing Twin

od 01h do 04h dj setovi by Egzotika DJs, Ichisan, SZCH



Utorak, 15.8., Punta de Bij

18h-21h boat party s Mile Voli Disko

18h-21h Radio Roža lounge

21.05h-21.30h Trip Ice

21.30h-22.05h The Beans

22.05h-22.40h Immigrants/Humbugs

22.40h-23.25h Svemirko

23-35h- 00.15h persons from porlock

00.15h-01.20h Jaako Eino Kalevi

od 01h do 04h dj setovi by Dulash, Bossu b2b Moare, Lule (Kompleks)

Danas u mjestu Putan na otoku Krku počinje Velvet festival koji će se održavati do utorka u samom centru mjesta, a poznatiji izvođači na festu su Them Moose Rush i Chue. Sve skupa će u tri dana festa na dvije lokacije nasupiti 24 izvođača iz 8 europskih država. Festivalska ulaznica je 100 kuna, dok su dnevne 60 kuna.Posjetitelji festa moći će razgledati i nekolicinu izložbi - britanskog redatelja Elliotta Arndta, izložbu koncertnih fotografija Davida Bowiea, Franka Zappe, Phila Collinsa i Keitha Emersona iz 70-tih i 80-tih fotografa Stanleya Frgačića (koji je rodom iz Drage Bašćanske na otoku Krku). Svoje radove predstaviti će i zapaženi riječki fotograf Erik Paladin, riječka multimedijalna umjetnica Dorotea Škrabo, umjetnik Marin Krstulović te slikari Čardak i Emanuela Leka.Filmske projekcija na plaži ili u gradu, sajam ploča uz Radio Roža lounge samo su uvertira u besplatnu svirku troje izvođača, domaćina Salty Tails, riječke Stephany Stefan, te gostiju iz Slovenije Nesesari Kakalulu.Drugi i treći dan, odnosno glavni programski dio na rasporedu je u ponedjeljak i utorak, 14. i 15.8. Program počinje boat partijima na kojima 14.8. glazbu vrte provjereni DJ-evi Ana Antonova, Morikone, Zolium, a 15.8. atmosferu stvara Mile Hund (Mile Voli Disko). Važno je napomenuti da oba boat partija traju od 18h do 21h, broj mjesta je ograničen te se rezervacije primaju putem službene facebook stranice festivala, a cijena iznosi 40,00kn.Dvije pozornice smještene na Punta de Bij očekuju nastupe izvođača od kojih svakako treba izdvojiti premijerne nastupe suludog londonskog ansambla Vanishing Twin, finskog psych-pop glazbenika Jaakko Eino Kalevi, trenutno najprogresivnijeg hrvatskog jazz quarteta Chui, bjelovarskih prog-rockera Them Moose Rush kao i nastup domaćeg macho-pop benda Svemirko.