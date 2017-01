Kršenje pravila

Sviđa vam se ovaj savjet/tehnika? Prijavite se na Business klinika mailing listu i direktno primajte tekstove o prodajnim vještinama i poslovnim tehnikama uz koje ćete unaprijediti poslovanje. Korisno, vrijedno i konkretno.



Ime:





Email:













Ni mi ne volimo primati SPAM, stoga možete biti sigurni kako ga nećete dobiti od nas. Nakon prijave provjerite svoj email kako biste potvrdili svoju odluku (double opt-in).

Jedan od najčešćih savjeta koji se daju mladim poduzetnicima je da trebaju svoju uslugu ili proizvod napraviti tako da bude drugačiji od konkurencije. Onim poduzetnicima koji su već neko duže vrijeme u poslovanju često se savjetuje kako trebaju istaknuti “nešto” što će ih diferencirati od konkurencije.Super to zvuči kada vam netko sa strane kaže da napravite nešto, no pojma nemate što bi to bilo. Onako na prvu ima smisla, no “nemoj me zaj* s time jer pojma nemam što da mijenjam” bude česta reakcija na takve “super” savjete. “Osim toga, što da mijenjam kada se oduvijek to radilo tako”.Ono od čega ja polazim (kao poduzetnik ali i coach drugim poduzetnicima) je preispitivanje uobičajenih pravila ponašanja, poslovanja, oglašavanja, komunikacije te njihovo namjerno kršenje. Zapravo, njihovo namjerno redefiniranje i iskorištavanja da se istaknemo od konkurencije ili efikasnije pokrenemo klijente / partnere tako da aktivnost napravimo van očekivanih okvira.Model od kojeg je najbolje krenuti je uzeti jedan uobičajeni X, te vidjeti i preispitati kako se on može drugačije napraviti ili prekršiti.Tko kaže da moramo uložiti 2 dana za izradu ponude za posao koji ćemo možda dobitiTko kaže da trebamo zapošljavati na taj načinTko kaže da u digitalno doba nema smisla koristiti papir za prijenos informacijeTko kaže da cijena usluge mora biti u XYZ okvirimaTko kaže da se trebamo oblačiti u …Tko kaže da …Nitko to ne kaže, osim ako niste u biznisu koji je striktno reguliran zakonom. A sumnjam da ste u nečem takvom :)I ako ste me do ovdje pratili, onda sam poprilično siguran da smo sada došli do jednog velikog - ALIAli zašto da ja mijenjam uobičajenu praksuAli što ako nešto promijenim i desi se štetaAli što ako to neće funkcioniratiAli što…Ali …Slažem se, “ali” je tu uobičajena reakcija te strah i nesigurnost dobivaju na svojoj važnosti što mnoge od nas zblokiraju i ostave u poznatom okruženju u kojem znamo pravila i rezultate iako nismo zadovoljni s tim istim rezultatima.“Ali” je često taj koji nas čini iste kao druge i “ali” je taj koji nam ne da previše prostora za raširiti krila. “Ali” je put u relativnu sigurno luku, ako uopće takva luka i postoji.Da ne bi bilo zabune, kršenje pravila nije bezopasno. Štoviše, to često zna biti dosta rizična radnja koja može koštati dobru količinu novaca, vremena, pa čak i cijelog biznisa. Zato ih kršite malo po malo ili jedno po jedno.A znate koji je rezultat prekršenih pravila? Pa to da ste postavili SVOJA PRAVILA koja vas čine drugačijim i jedinstvenim. Kršenje uobičajenog i postavljanje vlastitog najbolji je put da se istaknete na tržištu.“Oni su vam za razliku od drugih…” je najbolja rečenica koju možete čuti o svom biznisu.