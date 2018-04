Leon Profesionalac: Kada nekoga voliš nikada ga stvarno ne možeš izgubiti

Kada čovjek nema prijatelje, voljenu osobu, nikoga kome je stalo do njega i kome bi nedostajao da kojim slučajem nestane, on je u nekom smislu kao duh. Njegovo je postojanje tada ograničeno na maleni prostor unutar vlastitog uma, to sigurno i samotno mjesto koje ga čini nedodirljivim, čini da bude gotovo nevidljiv vanjskom svijetu i svim ružnim ali i lijepim stvarima koje se tamo nalaze.Takva je biljka bio i Leon , plaćeni ubojica, sve dok u njegov život nije ušetala malena nimfeta Matilda. Kao jedino živo biće do kojega mu je stalo, potpuno izvan njegove kontrole, postala je njegova slabost ali i njegova snaga.Susreti poput njihovog doista su sudbonosni i ne može se od njih pobjeći niti ih zaustaviti, to su oni predivno strašni momenti koji djeluju poput udarca u glavu i za koje znaš da će te u potpunosti izmijeniti.Promjena nije dobra, kazao je Leonu poslodavac Tony, no promjena mu se jednostavno dogodila i on ju je morao prihvatiti. Kada joj je otvorio vrata u svoj stan i spasio je od sigurne smrti, zapravo ju je pustio u svoj život.Nekome tko je većinu života proveo neovisan o nikome i ničemu, samotnjaku i introvertu s bolnim iskustvima iz prošlosti, teško je prihvatiti odgovornost koju sa sobom nosi ljubav, treba tek naučiti kako u sebi pomiriti taj osjećaj sa prirodnim nagonom za bijeg iz situacije koja ugrožava sve što mu je dosad bilo poznato i sigurno.Matilda je svojeglava, brutalno direktna, nagla i nepromišljena, naivna ali opet tako mudra, nepredvidiva, baš kao i sama ljubav. I da, potpuno je drugačija od Leona kojem je njena prisutnost i ponašanje pravi šok za organizam.Njihova je priča jednostavno nemoguća, to je jasno od početka, što zbog bizarnosti odnosa između djeteta i odraslog muškarca koji se smatra neprihvatljivim, što zbog činjenice da protiv sebe imaju organiziranu mrežu kriminala i policije koja će ih konačno razdvojiti. No iako ne mogu ostati zajedno, ono što je bitno je iskustvo, utjecaj koji su imali jedno na drugo i to je nešto što se nikada neće izgubiti.Leon je bio možda bio besmrtan prije nego je upoznao Matildu, no kada je prihvatio ljubav dozvolio je sebi mogućnost da postane čovjek.