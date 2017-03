Let 3, Porto Morto, Lovely Quinces i Dr. Smeđi Šećer nova imena na Tabor Film Festivalu

Let 3, Porto Morto, Lovely Quinces i Dr. Smeđi Šećer najnovija su imena najavljena za jubilarno 15. izdanje međunarodnog festivala kratkog filma Tabor koji će i ove godine imati bogatu glazbenu ponudu - prethodno su najavljeni Urban, My Baby, Antenat i J.R. August. Izvođači će nastupati na pet stageova, a bit će ih najavljeno još 20-ak.Cijena super early bird karata u koje je uključen i kamp je 145 kuna i mogu se kupiti još samo do 1. travnja, a nakon toga će cijena ograničenog kontingenta karata biti 165 kuna do 15. svibnja. Svi detalji oko karata i kampa ovdje , službeni sajt ovdje . Fest se održava od 6. do 9. srpnja.Uz glavni filmski program, međunarodnu i domaću konkurenciju u kojoj se redatelji natječu u nekoliko kategorija, u popratnom filmskom programu Festival donosi retrospektivu filmova iznimno uspješne slovenske animatorice Špele Čadež koje će predstaviti ugledna slovenska filmologinja Maja Kranjc. Britanski kritičar mlađe generacije Michael Pattison podijelit će s posjetiteljima iskustva s brojnih putovanja na filmske festivale širom svijeta. Za Tabor je pripremio i svoj izbor najboljih kratkometražnih filmova. Program Zagorski specijal ove godine predstavlja animatora Marijana Lončara iz Krapine, a posjetitelji će ponovo moći uživati u europskoj filmskoj reprezentaciji u programu EFA-e Kratki su bitni!. I ove godine sinonim za opušteno gledanje filmova bit će program Noć žive publike, dok se u programu Sound&Vision kratki filmove u live svirci odijevaju u novo glazbeno ruho.Posebnost ovogodišnjeg Tabor Film Festivala bit će i brojne radionice, predavanja i promocije knjiga. Posjetitelji će moći čuti zanimljivu priču o knjizi „Horizonti ateizma: prepiska o vjeri, znanosti i smislu života“, zbirku od 22 pisma koja su tijekom šest mjeseci 2016. godine razmijenili Pavel Gregorić i Željko Porobija,dvojica ateista sasvim različitih životnih puteva. Željko Porobija bio je pastor i dekan adventističke škole u Maruševcu koji je izgubio vjeru pod teretom znanstvenih činjenica, a Pavel Gregorić je sveučilišni profesor filozofije koji nikada nije bio vjernik niti je osjetio zov transcendentnog. Premijerno će se na Tabor Film Festivalu održati i DJ radionica pod palicom DJ Venoma, dobitnika brojnih nagrada i višestrukog prvaka Hrvatske u dj-ingu. Svi zainteresirani moći će naučiti osnove dj-inga: od miksanja i odabira glazba preko računalnih programa do scratcheva i beat jugglinga.Prijevoz će i ove godine biti osiguran iz Zagreba, kao i festivalski shuttle koji će povezivati sve najvažnije festivalske lokacije tijekom njegovog trajanja. Kamp će biti otvoren dan prije i dan nakon Festivala. Svi posjetitelji imat će posebne popuste na ulaznice za Terme Olimia i Terme Tuhelj koje se nalaze nedaleko od Desinića, a oni mamurni će se svako jutro osvježiti na Veronika Mamurluk Korneru u organizaciji mini mljekare Veronika. Ljubitelji dobrog jazza moći će uživati na Grešna Gorica stageu uz zagorske delicije i dobru kapljicu.