Ljeto u Art Parku počinje sutra, festivalom Meeting of Styles

Nakon iznimno uspješnog prošlogodišnjeg izdanja , projekt Art Park i ove se godine održava u parku između Tomićeve, Ilice i Strossmayerovog šetališta.Program započinje ovog petka, 26. svibnja, s trodnevnim festivalom Meeting of Styles koji se održava u sklopu 11. Festivala tolerancije . Trodnevno događanje će ugostiti svjetski poznate ulične umjetnike iz cijelog svijeta koji će uz hrvatske majstore kao što su Chez186, Bare i Lunar uživo oslikavati zidne površine Art Parku. Održat će se i besplatne umjetničke radionice uz gostovanje i predavanja renomiranih stručnjaka poput Rienke Enghardt, organizatorica i inicijatorica projekta Hope Box te Manuel Gerullis, organizator projekta Meeting of Styles. Za dnevni chill session zadužen je DJ Kuna.Nakon festivala Art Park će svakodnevno od 11 do 23 sata nastaviti funkcionirati po principu umjetničke galerije na otvorenom i mjesta za ležerna ljetna druženja uz različite kulturne i sportske sadržaje. Također, u parku će se obilježiti(31.5.), gostovat će(6.,7. i 8.6.),(7.,8. i 9.7) ite, a tu je i Džunglaona by Jungle Tribe kao koncept čitaone, igraone i chillaone.