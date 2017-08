Ljubav & mržnja

Sviđa vam se ovaj savjet/tehnika? Prijavite se na Business klinika mailing listu i direktno primajte tekstove o prodajnim vještinama i poslovnim tehnikama uz koje ćete unaprijediti poslovanje. Korisno, vrijedno i konkretno.



Još uvijek nisam upoznao poduzetnika koji ima djelatnike, a da nije prošao kroz fazu - svi se volimo i svi se mrzimo.Scenarij 1.Nova tvrtka, super ideja, novi ljudi, sve transparentno. Kada je dobro i kada zarađujemo, onda svi zarađujemo. Kada je sra*e, onda i to dijelimo. Nema veze što je to moja tvrtka na papiru, svi smo zajedno u tome i zajedno se dajemo maksimalno da uspijemo. Složnost, prijateljstvo i razumijevanja naša su najveća prednostScenarij 2.Ovo je moja tvrtka i ja sam taj koji piše i stvara pravila. Radi se onako kako sam propisao, na posao dolaziš kako bi odradio što ti je dano i za to si adekvatno plaćen. Bonusi i nagrade se mogu dobiti i to SAMO onda kada su ispunjeni svi planovi i moja očekivanja. U konačnici, svatko je zamjenjiv i ovo je moja tvrtka. Ja najbolje znam što je dobro za tvrtku i to je naša najveća prednost.Ovo su dva ekstremna slučaja u kojima se nađu ili trenutno jesu mnoge tvrtke, a što ih u konačnici ne vodi k dobrom. Ni prvi, a ni drugi scenarij vođenja tvrtke neće rezultirati dugoročnim prosperitetom i pazite sada - smirenošću vas kao poduzetnika (vlasnika) biznisa.Htjeli ili ne htjeli, u scenariju 1. (ljubav je oko nas) stvari se počnu komplicirati kada tim naraste na više od 8 djelatnika, kada ljudi postaju stariji i mijenjaju im se životni prioriteti. Vrlo slično je i sa scenarijem 2. (svi se mrzimo) jer će u ključnim trenucima ljudi podbaciti i neće napraviti onaj nepisani korak kako bi se uspješno dovršio projekt.I tu dolazimo do onog ključnog momenta - za uspješno vođenje biznisa treba se naći negdje između ova dva scenarija i treba prihvatiti kako neko vrijeme možemo i trebamo biti u scenariju 1. ali kako je i scenarij 2. bitan kada su u igri preveliki rizici i kada se izgubi produktivnost tima.Naravno, ne ide se u krajnost kako sam ja to gore opisao (ljubav je u zraku / vi ste moji robovi) većPoštovanje vas prema djelatnicima te njihovim osobnostima i rezultatima ali isto tako i pridobivanje njihovog poštovanja da ih vodite u najboljem smjeru za sve vas.Poštovanje se u početku ostvaruje tako da znate više od njih i možete napraviti više od njih, no kako vrijeme prolazi, imajte na umu kako se poštovanje gradi i zadržava time da znate prepoznati što je najbitnije i najvažnije napraviti u datom trenutku.To ponekad bude "izljevi ljubavi i slavlja" ali ponekad su to i "povišeni glasovi i NE!".