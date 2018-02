Ljubav, pjesme, emocionalna nezrelost i film 'High Fidelity'

Ovaj je tekst posvećen svim kretenoidima* preko tridesete (potpisnik uključen) koji misle da su, svi oni neshvaćeni, komplicirani, emotivno sjebani, vječno u traženju sebe i nekog poput sebe, vječno nezadovoljni, nesposobni održati normalnu vezu, komunicirati, oni koji bježe od problema i onih koje vide kao prijetnju svoje slobode, u prijevodu onih koji im se stvarno dopadnu jer ih pročitaju i ne nasjedaju na njihova sranja, jer su baš ti oni koji im kažu istinu u facu - čovječe, daj konačno odrasti.*tupa gromada koja se pomakne tek kad je ne'ko nogom šutneE pa nije to tako lako. Treba hrabrosti za čačkanje po bespućima nagomilanih nesigurnosti i potisnutih strahova, ako se prije uopće probiješ kroz debeli zaštitni sloj laži u koje se godinama uvjeravaš kako bi ti bilo lakše i ako uspiješ ušutkati onaj bezobrazno primamljivi glasić koji opravdava gluposti koje radiš.Odakle početi čistku? Od početka. Od prvog razočaranja koje te nije ojačalo nego te pretvorilo u strašljivog psa koji grize sve koji mu se približe.Ma ne, možda su ipak za sve su krivi filmovi. Ili glazba . Ili roditelji. Ili susjed... I sam znaš da je to sve muljanje, jer opravdanja nema.Onda posegneš za lijenom metodom, kreneš pitati druge ljude što ne valja s tobom. Pa ti nakon toga padne na pamet čisti mazohizam, pomisliš kako bi bila dobra ideja javiti se svim svojim bivšima i pitati ih gdje si pogriješio s njima.Sve to vrijeme kraj sebe imaš nekoga tko te stvarno voli i tolerira u svoj tvojoj sjebanosti, ali to nije dovoljno jer sebično misliš samo na sebe i svoje potrebe. Sve dok taj netko ne odluči da je bilo previše i ode. Tu se dinamika mijenja i osoba koja te napustila postaje opsesija, odjednom dovoljno bitna i vrijedna pozornosti, a samo zato jer je odustala od tebe. Koje iznenađenje! Kako se to dogodilo?Radnja je to filma High Fidelity trailer ) redatelja Stephena Frearsa koji je odlično osjetio istoimeni roman Nicka Hornbyja i upecao dobar casting predvođen Johnom Cusacom , "nekonvencionalnim herojem, baš poput likova koje obično glumi".Dragi moji emocionalno nezreli momci i djevojke, ovo je film za nas. Dajte si u zadatak pogledati ga kada se osjećate posebno jadno i beznadno. Bolji je od onog malog glasa koji opravdava i definitivno bolji od noge u gluteuse. A pouka je - nikada nije kasno promijeniti se, odbaciti sve maske i konačno si priznati istinu, a to je da iza svega stoji strah koji treba nadvladati. I još nešto - onaj kome je stvarno stalo nikada stvarno ne odustane.