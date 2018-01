Mali Food Hub - razmjena sjemenja i savjeti za vrtlarenje iz prve ruke

U petak 26. siječnja u Travel&Technology HUB-u u Gackoj 16 u Zagrebu održat će se prvo izdanje Malog Food Huba. Event će uključivati Mali plac i razmjenu sjemenja od 16 do 20 sati te Male razgovore i radnje od 18 do 19 sati. Razgovarat će se o planiranju sretnog vrta i aktivnostima sijanja u kući, a u sklopu prvih zajedničkih radnji. Sudionici će dobiti male priručnike s uputama i savjetima za sijanje u kući te zaduženja za brigu oko posijanih biljaka sve do njihovog presađivanja na gredice u Hub-ovom malom gradskom vrtu.Na ovom prvom izdanju proizvođači lokalne organske hrane Slatko moje zeleno i Svijet O'Bilja davat će savjete za vrtlarenje, te kada se sije i sadi određeno bilje.Dobrodošli su iskusni i neiskusni vrtlari svih uzrasta.Također, bit će organizirana is ciljem očuvanja bioraznolikosti i usmjeravanja pažnje na važnost izvora hrane. Uglavnom je riječ o starim, ponekad i zaboravljenim sortama sjemenja iz organskog uzgoja, a razmjena je namijenjena početnicima, vrtlarima hobistima i OPG-ovcima. Također, na mjesto budućeg vrta bit će posađena i tri stabla starih sorti voćaka – višnje, jabuke i vinogradarske breskve, koje će ujedno simbolički i obilježiti novu suradnju. Travel&Technology HUB Gacka16 vjeruje u bolji svijet koji gradimo kroz uzajamnost, dijeljenje, proaktivnost i osobni rast. Kao bitan faktor našeg djelovanja ističemo zdrav život i s njime povezane navike i aktivnosti: kretanje i prehranu. Putovanje kao najintenzivniji i nama najdraži oblik kretanja, upotpunjuje nas i čini sretnijima. U Malom placu prepoznali smo slične vrijednosti i poglede te im otvaramo vrata našeg doma Gacka16. Iz želje za jos kvalitetnijim i ispunjenijim životom svakog pojedinca, stvaramo priliku za novo povezivanje – Mali Food Hub.” – izjavio je Anđelko Ćalušić, inicijator., uz poželjnu prijavu za Male razgovore i radnje na e-mail info@mali-plac.org . Prijave se primaju do četvrtka 25. siječnja do kraja dana.Mali Food Hub novo je mjesto povezivanja različitih food tema: od urbanih vrtova i organskog uzgoja do dizajna i fotografije hrane. Riječ je o najnovijem projektu već dobro poznate mobilne tržnice lokalne organske hrane Mali plac / Little Market , pokrenutom u suradnji s Travel &Technology Hubom Gacka16.Jednom mjesečno Mali Food Hub pružat će, uz zdravu nabavku, praktične savjete te pokazivati primjere dobre prakse iz prve ruke. Među temama koje slijede izdvajaju se: razmjena sjemenja, biljna prehrana, lokalni i organski uzgoj, permakultura, stiliziranje i fotografiranje hrane, urbani vrtovi, food dizajn, dizajn vrtova, samoniklo bilje, kompostiranje, samoodrživost i očuvanje biološke raznolikosti.