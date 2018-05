Mame i tate se boje prometa - 40% djece roditelji voze u školu

Percepcija većine roditelja u Hrvatskoj je da su njihova djeca ugrožena u prometu, tako da ih više nego ikada prije svoje školarce dovoze automobilima do škola - 48% učenika 1. do 4. razreda pješači do škole, 40% netko vozi u školu, a 12% koristi javni prijevoz, rečeno je na okruglom stolu Sigurnost djece pješaka u zonama osnovnih škola u organizaciji Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu.Njihovo istraživanje u blizini pet zagrebačkih škola - grofa Janka Draškovića, Izidora Kršnjavoga, Retkovec, Savski gaj i Kustošija - pokazalo je i da među učenicima 5. do 8. razreda njih 61% ide pješice u školu, 26% javnim prijevozom, 10% automobilom, a ostali biciklom, romobilom ili sličnim prijevoznim sredstvom.Najčešća opasnost za djecu pješake je ljudska pogreške, prvenstveno zbog nesavjesnosti vozača, istaknuo je Božo Radulović s FPZ-a, a Darko Grac iz MUP-a posebno je istaknuo velik problem roditelja koji se ne vežu pojasom, a isto to primijene i na djecu.Na području Zagreba nalaze se 162 osnovnoškolske ustanove, a samo njih 19 ima organiziranu školsku prometnu jedinicu. Prvi je korak je postavljanje prometnog znaka oznake C31 Školska patrola. Idući je korak zaduženje jednoga učitelja za voditelja školske prometne jedinice. Završni je korak nabava potrebne opreme, rekao je Julijan Jurak s FPZ.U prošloj je godini u prometnim nesrećama u Hrvatskoj poginula 331 osoba, a prema NPSCP-u se očekivalo 277. No i to je napredak prema 1990.-ima kad je bilo više od 1.300 poginulih u prometu godišnje. U svijetu u prometnim nesrećama godišnje smrtno strada milijun i 300.000 ljudi, preko 50 milijuna pretrpi ozljede, dok dnevno u svijetu u prometu pogine više od 500 djece. Navedeno dovodi do više stradavanja nego svi ratovi i terorizam zajedno, a prometne nesreće su vodeći ubojica mladih starosti od 10. do 25. godine.FPZ je o ovome napravio dobru brošuru Sigurnost djece pješaka u zonama osnovnih škola , PDF na 203 stranice.